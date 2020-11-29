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День в истории: 29 ноября
День рождения буквы «ё», основание футбольного клуба «Барселона», авиакатастрофа под Монреалем и другие события этого дня в истории.
29 ноября 1783 года на заседании Российской Академии ее председатель Екатерина Дашкова выступила с необычным предложением внести в русскую азбуку новую букву «ё» вместо прежней «iо».
Уже через год ее стала использовать в личной переписке интеллигенция того времени. Первым печатным изданием, в котором встречается буква «ё», стала книга Ивана Дмитриева «Мои безделки», выпущенная в Московской университетской типографии в 1795 году, а первым напечатанным словом с буквой «ё» было слово «всё». Окончательно новая буква была внесена в алфавит в 1860-х годах, но обязательное ее употребление в школах ввели в 1942 году. Кстати, в 2005 году букве «ё» был установлен памятник в Ульяновске.
Этот день для многих поклонников футбола по всему миру является значимым, ведь именно 29 ноября 1899 года в Испании был основан футбольный клуб «Барселона», также известный как «Барса».
«Барселона» является самым титулованным клубом в Испании, а также занимает четвертое место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА. В 2013 году «Барселона» была признана самым дорогим клубом мира, основываясь на трансферной стоимости футболистов.
29 ноября 1947 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН был принят план раздела Палестины на еврейское и арабское государства. Он предусматривал прекращение британского мандата в Палестине и рекомендовал создание на этой территории двух государств: еврейского и арабского, при этом Иерусалим и Вифлеем находились бы под международным контролем. Арабское общество посчитало план несправедливым, что стало причиной начала
В этот день в 1963 году произошла одна из самых крупных авиакатастроф в истории Канады. Пассажирский авиалайнер компании
Еще одной трагедией запомнился этот день в истории. 29 ноября 1987 года на борту авиалайнера Boeing 707−3B5C южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines (KAL), выполнявшего рейс Багдад—Абу-Даби—Бангкок—Сеул, прогремел взрыв. Самолет упал в Андаманское море. Погибли все находившиеся на его борту 115 человек — 104 пассажира и 11 членов экипажа. Расследование установило, что теракт совершили агенты правительства КНДР с целью срыва Летних Олимпийских игр в Сеуле. Примечательно, что теракт произошел через 34 года после заключения перемирия о прекращении Корейской войны.