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18:39 (мск)

Мусор — во благо: как научиться жить экологично

О мусорной проблеме говорят много, и ее решение давно стало мировой задачей. Незаконные свалки, внушительные объемы отходов, которые вывозятся на полигоны, разрушают не только наши жизни, но и жизни будущих поколений. В качестве решения мусорной проблемы экологи предлагают организовывать раздельный сбор мусора и полностью его перерабатывать.

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Уже сегодня в ряде стран уровень переработки достигает 90%, в России же, согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году будет перерабатываться 36% бытового мусора, а сортироваться — 60%. Так называемая мусорная реформа, которая действует с 1 января 2019 года, задала еще более высокую планку: отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и снизить объем захоронения на полигонах в два раза.

На пути к раздельному сбору

Все отходы делятся на два типа — перерабатываемые (стеклянная тара, некоторые виды пластика, макулатура, бытовой металлолом) и неперерабатываемые (все остальное, включая пищевые отходы).

Последние следует утилизировать отдельно, помещая в соответствующий контейнер, а опасные виды бытового мусора, такие как батарейки и градусники, следует относить в специальные пункты приема. Более половины всего мусора, который хранится в наших домах (а потом и на свалках), составляют именно перерабатываемые отходы. Это можно проверить экспериментально. Разделите весь мусор на два пакета: смешанные отходы и сортируемые (не забудьте очистить от остатков пищи). В то время как наберется уже три мешка с «бумагой, металлом и пластиком», первый пакет несортированного мусора будет только готов отправиться на помойку.

Из сортируемых отходов выделяют полезные материалы, которые перерабатывают и используют повторно.

Сортировкой можно добиться сокращения всего объема мусора на планете, снижения количества потребляемых природных ресурсов и улучшения экологической ситуации.

А еще раздельный сбор уменьшает затраты на вторичную переработку.

В Москве существует более тысячи точек для приема и раздельного размещения мусора, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области их около полутора тысяч, а в небольших городах России — по несколько сотен.

Где и как перерабатывают

Отдельные мусоровозы доставляют раздельно смешанные отходы и собранное вторсырье на мусоросортировочные заводы. Предприятия строят на федеральные деньги обычно рядом с уже существующими полигонами. Весь прибывший мусор сначала проходит через линии сортировки, где отходы разделяются по типам.

В итоге проходит до половины всего сырья.

Около 20% от входящего объема сортируемых отходов за год превратятся в десятки тысяч тонн сырья для вторичного использования (пластика, бумаги, стекла, металла), а 30% от объема пищевых и органических отходов станут компостом для отсыпки дорог и озеленения. А, например, мебель и деревянные поддоны, которые перерабатывают на линии по переработке древесины, превратятся в гранулы для отопления.

Задача по переработке отходов входит в национальный проект «Экология», и сегодня полным ходом идет строительство больших мусороперерабатывающих заводов. Так, в прошлом году построили и запустили в эксплуатацию 55 современных объектов по обработке и утилизации отходов в 33 регионах. До конца 2020 года в 26 регионах планируется ввести или модернизировать еще 52 объекта инфраструктуры.

А в 2021 году появится еще более 50 новых объектов мощностью около 6,3 млн тонн по сортировке и примерно 2 млн тонн по утилизации отходов.

Среди передовиков мусорной реформы — Нижегородская область, Татарстан, Тюменская область, Мордовия, Ивановская, Саратовская, Ростовская, Ярославская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Проект по созданию экономики замкнутого цикла, который включает в себя раздельный сбор отходов и учет использования вторсырья, уже начат в семи регионах: Ямал, Белгородская, Новосибирская, Свердловская, Томская области, республики Алтай и Чечня.

Куда приведет реформа

Сколько мы можем сэкономить на мусоре? Нацпроект «Экология» посчитал, что при правильном размещения заводов, их укрупнении и контроле всех отходов экономия может составить около 100 млрд рублей.

Бюджет и цели формируются государством, а задачами строительства всей необходимой инфраструктуры занимаются региональные власти вместе с головной компанией по проведению мусорной реформы Российским экологическим оператором (РЭО). Именно последний разработал схему обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами), которая связывает все региональные схемы и определяет потребности в заводах по переработке.

Сегодня в ней представлено более 4 тысяч действующих и перспективных объектов по работе с отходами, а также показаны те, которые необходимо построить для достижения национальных целей в области экологии.

Ожидается, что план работы утвердят уже к концу этого года.

Современные полигоны, онлайн-контроль за объектами, системы утилизации и повсеместное внедрение раздельного сбора мусора — все это наше ближайшее будущее благодаря обновленному нацпроекту «Экология». Масштабная работа, призванная в конечном счете уменьшить количество отходов, начинается с каждого из нас. Сортируя и утилизируя, мы сможем достичь безотходной и экологичной жизни.

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