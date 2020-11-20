12:30 (мск), источник: Газета.Ру
95 лет со дня рождения Майи Плисецкой
20 ноября исполнилось бы 95 лет со дня рождения балерины, народной артистки СССР Майи Плисецкой.
Впервые на сцене Большого театра она появилась в середине 40-х годов, когда еще в зените славы находились Галина Уланова и Марина Семенова. Плисецкая сразу заняла почетное место среди первых этуалей главной советской сцены. Она почти полвека проработала в Большом театре, была
Плисецкая работала с Морисом Бежаром, Роланом Пети, Юрием Григоровичем и другими знаменитыми хореографами, также руководила театрами оперы и балета в Риме и Мадриде. У нее было множество наград — она Герой Социалистического труда и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Командор французского ордена Искусств и литературы.
На протяжении целой эпохи для мира Плисецкая олицетворяла искусство хореографии и русский балет в частности. Майя Плисецкая выступала в крупных партиях примерно на 30 лет дольше, чем это принято в балете. 2 мая 2015 года балерина скончалась в Мюнхене на 90-м году жизни от обширного инфаркта миокарда. Майя Плисецкая остается в памяти как актриса, для которой в балете не было невозможного.