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12:30 (мск), источник: Газета.Ру

95 лет со дня рождения Майи Плисецкой

20 ноября исполнилось бы 95 лет со дня рождения балерины, народной артистки СССР Майи Плисецкой.

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17
фотографий
17
фотографий

Впервые на сцене Большого театра она появилась в середине 40-х годов, когда еще в зените славы находились Галина Уланова и Марина Семенова. Плисецкая сразу заняла почетное место среди первых этуалей главной советской сцены. Она почти полвека проработала в Большом театре, была прима-балериной, танцевала в «Дон Кихоте», «Лебедином озере», «Ромео и Джульетте», сама ставила спектакли.

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Плисецкая работала с Морисом Бежаром, Роланом Пети, Юрием Григоровичем и другими знаменитыми хореографами, также руководила театрами оперы и балета в Риме и Мадриде. У нее было множество наград — она Герой Социалистического труда и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Командор французского ордена Искусств и литературы.

На протяжении целой эпохи для мира Плисецкая олицетворяла искусство хореографии и русский балет в частности. Майя Плисецкая выступала в крупных партиях примерно на 30 лет дольше, чем это принято в балете. 2 мая 2015 года балерина скончалась в Мюнхене на 90-м году жизни от обширного инфаркта миокарда. Майя Плисецкая остается в памяти как актриса, для которой в балете не было невозможного.

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