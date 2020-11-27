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День в истории: 27 ноября
Провозглашение Первого крестового похода, появление уличного освещения в Москве и другие памятные события этого дня
Ежегодно 27 ноября в России отмечается День морской пехоты. Этот день был выбран в память об Указе Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданном 27 ноября 1705 года. Утвердили эту дату в 1995 году в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации.
День морской пехоты — это профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных, а также гражданского персонала, проходящих или проходивших службу и работающих в воинских частях морской пехоты ВС РФ. Обычно в этот день в стране проходят торжественные мероприятия, концерты звезд эстрады, самобытных военных ансамблей. Также в праздничную дату заслуженным морским пехотинцам присваивают очередные воинские звания, вручают ордена и медали.
В этот день в 1095 году на церковном соборе в городе Клермон папа Римский Урбан II выступил с проповедью, призвав освободить Иерусалим от владычества мусульман и обещав собравшимся отпущение грехов и другие привилегии. Эту речь можно назвать официальным провозглашением Первого крестового похода. На следующий день после воззвания состоялось итоговое заседание собора, которое и обговорило все детали будущего похода. Идея стала популярной у проповедников, которые активно распространяли ее среди простого народа.
Началом Первого крестового похода Урбан II определил 15 августа 1096 года — в этот день католическая церковь отмечает праздник Вознесения Богородицы. Всего в походе участвовали около 50−60 тысяч человек, преимущественно бедняков с семьями и мелких рыцарей. До владений византийцев смогли добраться лишь несколько десятков участников.
27 ноября 1730 года во время пребывания царского двора в Москве Сенатом был издан указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей». Именно этот документ положил начало постоянному уличному освещению и кардинально изменил облик Москвы.
Согласно указу, полицмейстерская канцелярия должна была установить в Кремле, Белом, Земляном,
В 1895 году в этот день в Париже Альфред Нобель подписал свое последнее завещание, ставшее впоследствии знаменитым. Документ гласил, что значительная часть состояния Нобеля должна пойти на учреждение премии для поощрения первооткрывателей в области физики, химии, физиологии и медицины, а также литераторов и тех, кто больше всего сделал в пользу мира за предшествующий год, вне зависимости от национальности. Необходимо было создать фонд, доходы которого и будут выплачиваться лауреатам.
Альфред Нобель скончался через год после составления документа, 10 декабря 1896 года. На его состояние претендовали родственники, однако им досталась лишь малая часть денег. Известный ученый считал, что деньги, полученные по наследству, способствуют отупению человеческого рода. А он желал поспособствовать развитию разума и науки.
Ровно 98 лет назад в советской России в денежном обращении появились банкноты нового образца — советские червонцы. Этот банковский билет обеспечивался золотом и активами Государственного банка России: один червонец содержал один золотник 78,24 доли (8,6 грамма) чистого золота. В обращение начали поступать банкноты номиналом 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев.
Также начался выпуск золотых червонцев в виде монет, которые по своим характеристикам полностью соответствовали дореволюционной монете номиналом 10 рублей. Металлические червонцы в основном использовались советским правительством для внешнеторговых операций, однако часть монет имела обращение и внутри России. Монеты обычно выпускались в Москве и оттуда распространялись по всей стране.