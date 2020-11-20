Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 20 ноябряОкончание стояния на Угре, начало Нюрнбергского процесса, запуск первого модуля Международной космической станции и другие памятные события
Фоторепортажи
12Последствия ледяного дождя во Владивостоке
24Умер Армен Джигарханян
14:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Билл Гейтс пообещал плохие новости о коронавирусе в ближайшие полгода

Основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс пообещал больше плохих новостей о коронавирусе в ближайшие полгода. Об этом сообщает Daily Beast.

COVID-19: Новые случаи
США
14:25 (мск)Исследователи оценили страны по эффективности борьбы с COVID-19
Новости по теме
Вся статистика
Источник: AP 2020
Зимой, когда холоднее, вирус размножается быстрее, ведь мы больше времени находимся в помещении, так что это не очень хорошо. Кроме того, возникает определенная усталость: некоторые вещи, которые приходится делать людям, например, держаться подальше от друзей, делать все труднее.
Билл Гейтс

Предприниматель выразил уверенность, что в течение следующих шести-восьми месяцев новости будут в основном плохими. После этого, по его словам, объем выработки вакцины увеличится и «в конце туннеля появится свет». Кроме того, Гейтс в очередной раз опроверг конспирологические теории о его заинтересованности в пандемии с целью чипирования человечества.

Читайте также
Билл Гейтс сравнил антимасочников с нудистами

Ранее Билл Гейтс усомнился в эффективности некоторых разрабатываемых в США вакцин от коронавируса. По его мнению, ситуация стабилизируется к лету 2021 года, когда Соединенные Штаты смогут произвести достаточные объемы вакцины, чтобы обеспечить «существенное снижение уровня смертности».

После первых случаев заражения в китайском городе Ухань распространились конспирологические теории о причастности Гейтса к созданию вируса. Согласно популярной в сети версии, коронавирус запатентован институтом Пирбрайта, который частично финансируется фондом создателя корпорации Microsoft.

30 апреля Первый канал всерьез рассказал российским телезрителям о плане Билла Гейтса истребить часть человечества. Такое же мнение распространяет депутат Госдумы Евгений Федоров: он считает, что фонд Гейтсов заинтересован в том, чтобы пандемия продолжалась.

 Путин рассказал, что думает о претензиях россиян
Обнаружено неожиданное последствие прививки от гриппа
Путин упразднил Роспечать и Россвязь
Новый смертельный для человека вирус выявили в Боливии
Песков посоветовал депутатам вешать портреты и Путина, и Пушкина
Сходил за пивом: как 30 лет назад арестовали Чикатило
Фото: 95 лет со дня рождения Майи Плисецкой
Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности
Авто
В Госдуме оценили идею штрафов за превышение скорости на 1 км/ч Власти считают, что для начала инфраструктура российских дорог должна быть приведена в нормативное состояние
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Дени Байсаров не стал молчать о «помолвке»
В РФ начали массово воровать катализаторы из авто
7 самых худших иномарок для эксплуатации
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Леди
Новое фото 74-летней матери Преснякова произвело фурор в сети Артистка восхитила сеть молодостью и красотой
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь