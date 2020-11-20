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14:25 (мск), источник: Forbes

Исследователи оценили страны по эффективности борьбы с COVID-19

Страны, которые быстро отреагировали на пандемию COVID-19 и население которых следовало предписаниям, лучше других справились со сдерживанием вируса и, в результате, понесли наименьшие экономические потери. Об этом говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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Среди стран Европы ОЭСР выделила Норвегию, Финляндию и Эстонию как страны, которым по состоянию на октябрь удавалось лучше других сдерживать распространение вируса.

Отчасти это произошло из-за более низкой плотности населения, но также роль сыграли быстрое внедрение эффективных стратегий тестирования и отслеживания контактов больных и дисциплина населения, отмечается в докладе.

В результате во втором квартале, когда Европу накрыла первая волна пандемии, ВВП Финляндии по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 4,4%, ВВП Норвегии — на 5,1%, Эстонии — на 5,6%. Для сравнения, ВВП Великобритании за тот же период упало на 19,8%. При этом из европейских стран Британия потратила больше всех денег на борьбу с инфекцией и на данный момент имеет самую высокую смертность от COVID-19, говорится в отчете.

Доклад ОЭСР посвящен европейским странам, но при этом организация похвалила Южную Корею и Новую Зеландию, которые быстро развернули тестирование людей, отслеживание контактов заболевших и их изоляцию. Правительствам этих стран, по словам специалистов ОЭСР, также помогло доверие со стороны населения, которое соблюдало требования по социальному дистанцированию и другие ограничения.

Как отмечается в докладе, ни одной европейской стране не удалось справиться с пандемией так же эффективно, как странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

По данным Росстата, ВВП России во втором квартале 2020 года упал на 8,5% в годовом выражении. Это стало максимальным падением с третьего квартал 2009 года (тогда ВВП упал на 8,6% год к году). Общее число заболевших коронавирусом на этой неделе превысило 2 млн человек. 20 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в стране выявили 24 318 новых случаев заражения. Это максимальный суточный прирост инфицированных с начала эпидемии.

Тимур Батыров

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