Исследователи оценили страны по эффективности борьбы с COVID-19

Среди стран Европы ОЭСР выделила Норвегию, Финляндию и Эстонию как страны, которым по состоянию на октябрь удавалось лучше других сдерживать распространение вируса.
Отчасти это произошло из-за более низкой плотности населения, но также роль сыграли быстрое внедрение эффективных стратегий тестирования и отслеживания контактов больных и дисциплина населения, отмечается в докладе.
В результате во втором квартале, когда Европу накрыла первая волна пандемии, ВВП Финляндии по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 4,4%, ВВП Норвегии — на 5,1%, Эстонии — на 5,6%. Для сравнения, ВВП Великобритании за тот же период упало на 19,8%. При этом из европейских стран Британия потратила больше всех денег на борьбу с инфекцией и на данный момент имеет самую высокую смертность от COVID-19, говорится в отчете.
Доклад ОЭСР посвящен европейским странам, но при этом организация похвалила Южную Корею и Новую Зеландию, которые быстро развернули тестирование людей, отслеживание контактов заболевших и их изоляцию. Правительствам этих стран, по словам специалистов ОЭСР, также помогло доверие со стороны населения, которое соблюдало требования по социальному дистанцированию и другие ограничения.
Как отмечается в докладе, ни одной европейской стране не удалось справиться с пандемией так же эффективно, как странам Азиатско-Тихоокеанского региона.
По данным Росстата, ВВП России во втором квартале 2020 года упал на 8,5% в годовом выражении. Это стало максимальным падением с третьего квартал 2009 года (тогда ВВП упал на 8,6% год к году). Общее число заболевших коронавирусом на этой неделе превысило 2 млн человек. 20 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в стране выявили 24 318 новых случаев заражения. Это максимальный суточный прирост инфицированных с начала эпидемии.