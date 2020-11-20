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15:05 (мск), источник: РИА Новости

В детском центре после замечания Кадырова убрали изображения супергероев

КУРЧАЛОЙ (Чечня), 20 ноя — РИА Новости. В Чечне после замечания главы республики Рамзана Кадырова поменяли оформление детского игрового центра в Курчалое, где на стенах были нарисованы персонажи американских комиксов, вместо них появились изображения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны конца XVIII—XIX вв.еков, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

В понедельник Кадыров поручил убрать изображения героев Marvel — Капитана Америку, Тора, Железного человека, использованных при оформлении детского игрового центра в новом жилом комплексе в Курчалое, и заменить их национальными героями.

В пятницу состоялось открытие высотного комплекса в городе Курчалое, в котором расположен детский центр. В церемонии участвует глава Чечни.

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На стенах изображены Ахмат-Хаджи Кадыров, а также известные духовные и военные лидеры периода Кавказской войны — Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев и Байсангур Беноевский, рассказали РИА Новости в администрации района.

Ахмат-Хаджи Кадыров, первый президент Чечни, погиб в результате теракта во время парада Победы на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года.

Шейх Мансур — исламский проповедник, первый имам Северного Кавказа, руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа конца XVIII века.

Бейбулат Таймиев — военный деятель конца XVIII — первой половины XIX века, участник Кавказской войны. Пушкин в своём очерке «Путешествие в Арзрум» назвал его «грозой Кавказа». Байсангур Беноевкий — полководец, наиб имама Шамиля, после сдачи Шамиля царским войскам в 1859 году продолжил сопротивление.

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