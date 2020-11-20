В детском центре после замечания Кадырова убрали изображения супергероев

В понедельник Кадыров поручил убрать изображения героев Marvel — Капитана Америку, Тора, Железного человека, использованных при оформлении детского игрового центра в новом жилом комплексе в Курчалое, и заменить их национальными героями.
В пятницу состоялось открытие высотного комплекса в городе Курчалое, в котором расположен детский центр. В церемонии участвует глава Чечни.
На стенах изображены Ахмат-Хаджи Кадыров, а также известные духовные и военные лидеры периода Кавказской войны — Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев и Байсангур Беноевский, рассказали РИА Новости в администрации района.
Ахмат-Хаджи Кадыров, первый президент Чечни, погиб в результате теракта во время парада Победы на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года.
Шейх Мансур — исламский проповедник, первый имам Северного Кавказа, руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа конца XVIII века.
Бейбулат Таймиев — военный деятель конца XVIII — первой половины XIX века, участник Кавказской войны. Пушкин в своём очерке «Путешествие в Арзрум» назвал его «грозой Кавказа». Байсангур Беноевкий — полководец, наиб имама Шамиля, после сдачи Шамиля царским войскам в 1859 году продолжил сопротивление.