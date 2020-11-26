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День в истории: 26 ноября
Основание НХЛ, последний полет «Конкорда» и другие события, которые произошли в этот день.
26 ноября отмечается Всемирный день информации (World Information Day), который проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического парламента (ВИП). В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. Сегодня Всемирный день информации отмечается во многих странах мира.
Информация — чуть ли не главная ценность в современном мире. Все знают знаменитую фразу: «Кто владеет информацией — тот владеет миром». Причем ее количество с каждым днем растет. Цифровое будущее, о котором раньше и подумать не могли (ПК, мобильник, Интернет, планшет…), становится привычным цифровым настоящим.
Также 26 ноября отмечается Международный день сапожника — профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников, занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
Изготовление мастерами обуви вручную в наши дни постепенно исчезает, уступая место большим компаниям. Такую роскошь, как ручное производство, могут позволить себе лишь некоторые известные бренды с историей в не одну сотню лет.
К этому Дню во многих странах мира СМИ готовят материалы на тему обувной моды, как правильно выбрать обувь и как за ней ухаживать
Каждый четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения (Thanksgiving Day). Это один из самых популярных праздников в стране. С этого дня начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года.
День благодарения впервые был отпразднован в 1621 году английскими колонистами, жившими в Плимутской колонии. Предыдущая зима была очень тяжелой и голодной, новая зима также сулила колонистам мало хорошего. Тогда губернатор Уильям Брэдфорд решил поднять дух своих подчиненных и организовал первый День благодарения. Праздник совместно отметили британские колонисты и их
Важный атрибут Дня благодарения — индейка. На первом празднике колонисты и индейцы зажарили и совместно съели четырех индеек, подстреленных в ближайшем лесу. С тех пор индейка и День благодарения стали синонимами, птицеводы откармливают индеек специально к этому празднику.
В этом году День благодарения приходится на 26 ноября.
26 ноября 1917 года была основана НХЛ — Национальная хоккейная лига — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады.
Первоначально в Лигу вошли клубы: Монреаль Канадиенс, Монреаль Уондерерс, Оттава Сенаторс, Квебек Бульдогс и Торонто Аренас. На текущий момент в НХЛ играет 31 команда из 30 городов США и Канады, ежегодно борющихся за главный трофей лиги — Кубок Стэнли.
НХЛ стала одной из первых профессиональных хоккейных лиг в мире.
26 ноября 2003 года состоялся последний полёт сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд». Авиакатастрофа 2000 года, многочисленные авиационные инциденты, события 11 сентября 2001 года в
24 октября 2003 года сверхзвуковой лайнер совершил последний коммерческий рейс из
26 ноября 1939 года родилась Тина Тёрнер — американская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Обладательница восьми премий «Грэмми». За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность певице присвоили титул «Королевы рок-н-ролла». Тина значится в десятке самых лучших танцоров мира, а журнал «Rolling Stone» назвал её одной из величайших певиц современности.
Анна Мэй Буллок (настоящее имя Тины Тёрнер) родилась в семье работницы завода и баптистского священника в штате Теннесси и петь начала еще в детстве — будущая Тина Тернер выступала в церкви. Ее музыкальная карьера началась в 1957 году — ее талант заметил музыкант Айк Тернер, и вскоре она уже работала с ним в коллективе Kings of Rhythm, а позже вышла за коллегу замуж.
В последующие годы Тернер выпустила несколько сверхуспешных альбомов, записала ряд популярных саундтреков (например, для «Безумного Макса»), а также удостоилась множества престижных наград.