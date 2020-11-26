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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 26 ноября

Основание НХЛ, последний полет «Конкорда» и другие события, которые произошли в этот день.

Источник: Mikhail Arefiev/CC0

Всемирный день информации

26 ноября отмечается Всемирный день информации (World Information Day), который проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического парламента (ВИП). В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. Сегодня Всемирный день информации отмечается во многих странах мира.

Информация — чуть ли не главная ценность в современном мире. Все знают знаменитую фразу: «Кто владеет информацией — тот владеет миром». Причем ее количество с каждым днем растет. Цифровое будущее, о котором раньше и подумать не могли (ПК, мобильник, Интернет, планшет…), становится привычным цифровым настоящим.

Международный день сапожника

Также 26 ноября отмечается Международный день сапожника — профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников, занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.

Изготовление мастерами обуви вручную в наши дни постепенно исчезает, уступая место большим компаниям. Такую роскошь, как ручное производство, могут позволить себе лишь некоторые известные бренды с историей в не одну сотню лет.

К этому Дню во многих странах мира СМИ готовят материалы на тему обувной моды, как правильно выбрать обувь и как за ней ухаживать и т. д. А ряд обувных компаний и торговых марок проводит различные просветительские и рекламные акции.

День благодарения

Каждый четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения (Thanksgiving Day). Это один из самых популярных праздников в стране. С этого дня начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года.

День благодарения впервые был отпразднован в 1621 году английскими колонистами, жившими в Плимутской колонии. Предыдущая зима была очень тяжелой и голодной, новая зима также сулила колонистам мало хорошего. Тогда губернатор Уильям Брэдфорд решил поднять дух своих подчиненных и организовал первый День благодарения. Праздник совместно отметили британские колонисты и их соседи-индейцы, благодаря помощи которых Плимутская колония выжила в первую голодную зиму.

Важный атрибут Дня благодарения — индейка. На первом празднике колонисты и индейцы зажарили и совместно съели четырех индеек, подстреленных в ближайшем лесу. С тех пор индейка и День благодарения стали синонимами, птицеводы откармливают индеек специально к этому празднику.
В этом году День благодарения приходится на 26 ноября.

Основание НХЛ

26 ноября 1917 года была основана НХЛ — Национальная хоккейная лига — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады.

Первоначально в Лигу вошли клубы: Монреаль Канадиенс, Монреаль Уондерерс, Оттава Сенаторс, Квебек Бульдогс и Торонто Аренас. На текущий момент в НХЛ играет 31 команда из 30 городов США и Канады, ежегодно борющихся за главный трофей лиги — Кубок Стэнли.

НХЛ стала одной из первых профессиональных хоккейных лиг в мире.

Последний полёт «Конкорда»

26 ноября 2003 года состоялся последний полёт сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд». Авиакатастрофа 2000 года, многочисленные авиационные инциденты, события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке (и радикальные изменения в авиаотрасли), а также общая дороговизна перелетов на «Конкордах» поставили крест на развитии сверхзвукового авиасообщения.

24 октября 2003 года сверхзвуковой лайнер совершил последний коммерческий рейс из Нью-Йорка в Лондон, а 26 ноября состоялся его последний полет в Бристоль — именно там когда-то и был построен первый самолет.

За 27 лет эксплуатации легендарный лайнер перевез более 3 млн человек.
Источник: AFP 2020

Тина Тёрнер

26 ноября 1939 года родилась Тина Тёрнер — американская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Обладательница восьми премий «Грэмми». За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность певице присвоили титул «Королевы рок-н-ролла». Тина значится в десятке самых лучших танцоров мира, а журнал «Rolling Stone» назвал её одной из величайших певиц современности.

Анна Мэй Буллок (настоящее имя Тины Тёрнер) родилась в семье работницы завода и баптистского священника в штате Теннесси и петь начала еще в детстве — будущая Тина Тернер выступала в церкви. Ее музыкальная карьера началась в 1957 году — ее талант заметил музыкант Айк Тернер, и вскоре она уже работала с ним в коллективе Kings of Rhythm, а позже вышла за коллегу замуж.

В последующие годы Тернер выпустила несколько сверхуспешных альбомов, записала ряд популярных саундтреков (например, для «Безумного Макса»), а также удостоилась множества престижных наград.

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