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14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США впервые показали окаменелости двух сражающихся динозавров

Среди них есть первый абсолютно полный скелет тираннозавра.

Палеонтологи из музея Северной Каролины в середине ноября провели пресс-конференцию, на которой показали останки двух динозавров (тираннозавра и трицератопса), переплетенных в смертельной схватке.

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Эта уникальная находка ценна еще и тем, что это первый в мире полный скелет тираннозавра, пишет The Guardian. Динозавры были погребены под землей 67 миллионов лет назад.

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Сражающихся тираннозавра и трицератопса нашли на территории геологической формации Хелл-Крик в Монтане еще в 2006 году, однако до настоящего момента их никто не показывал широкой публике и не исследовал.

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Дело в том, что останки древних животных были найдены на частной земле и по закону принадлежат владельцу участка. Тот отказался передать ученым уникальную находку и решил ее продать коллекционерам.

С тех пор динозавры были скрыты от посторонних глаз, а палеонтологи судились с хозяином ранчо. Проиграв апелляцию, ученые обратились за помощью в некоммерческую организацию Friends of the North Carolina Museum of Natural Sciences («Друзья Музея естественных наук Северной Каролины»), а там организовали сбор средств для выкупа окаменелостей.

В итоге в ноябре двух дерущихся динозавров торжественно передали в музей, где их будут детально изучать.

Сумма сделки с владельцем окаменелостей не сообщается. Но, по оценкам экспертов, такая уникальная находка может стоить примерно 7−9 миллионов долларов.

Екатерина Гура

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