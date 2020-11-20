14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США впервые показали окаменелости двух сражающихся динозавров
Среди них есть первый абсолютно полный скелет тираннозавра.
Палеонтологи из музея Северной Каролины в середине ноября провели
Эта уникальная находка ценна еще и тем, что это первый в мире полный скелет тираннозавра, пишет The Guardian. Динозавры были погребены под землей 67 миллионов лет назад.
Сражающихся тираннозавра и трицератопса нашли на территории геологической формации
Дело в том, что останки древних животных были найдены на частной земле и по закону принадлежат владельцу участка. Тот отказался передать ученым уникальную находку и решил ее продать коллекционерам.
С тех пор динозавры были скрыты от посторонних глаз, а палеонтологи судились с хозяином ранчо. Проиграв апелляцию, ученые обратились за помощью в некоммерческую организацию Friends of the North Carolina Museum of Natural Sciences («Друзья Музея естественных наук Северной Каролины»), а там организовали сбор средств для выкупа окаменелостей.
В итоге в ноябре двух дерущихся динозавров торжественно передали в музей, где их будут детально изучать.
Сумма сделки с владельцем окаменелостей не сообщается. Но, по оценкам экспертов, такая уникальная находка может стоить примерно 7−9 миллионов долларов.
Екатерина Гура