Итоговое сочинение для выпускников пройдет не раньше 5 апреля

О том, что итоговое сочинение для выпускников столицы может быть перенесено на неопределенный срок, стало известно накануне. «Комсомольская правда» сообщила об этом, ссылаясь на приказ за подписью заместителя руководителя департамента образования и науки города Москвы Гайяра Алимова. Изначально оно должно было пройти 2 декабря.
Отметим, итоговое сочинение включено в школьную программу в 2014 году и оценивается по системе «зачет—незачет».
Сочинение является допуском к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Итоговое сочинение позволяет проверить общие речевые компетенции ученика, умение рассуждать и аргументировать свою позицию, а также проверяет знания литературного материала.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев уже предполагал, что итоговое эссе для выпускников скорее всего будет перенесено в этом году из-за коронавируса. Однако он подчеркивал, что решение будет принято для всей страны, а не для отдельных субъектов. «Не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина — нет, — заявлял Музаев в интервью “Российской газете”.— Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены».
В четверг в Рособрнадзоре «Ъ» заявили, что вопрос о переносе даты проведения итогового сочинения в настоящее время обсуждается: «Если эпидемиологическая ситуация не будет стабилизироваться, такое решение может быть принято в масштабе всей страны. Оно будет приниматься после проведения соответствующих консультаций с Роспотребнадзором, Минпросвещения и Минздравом».
В столичном департаменте образования, куда «Ъ» обратился за подтверждением информации, в четверг ответить не смогли.
Однако в пятницу с утра столичные чиновники подтвердили перенос даты, не сообщив конкретных сроков.
А уже через два часа о переносе итогового сочинения для всей страны уже заявил Рособрнадзор, отметив, что испытание пройдет не раньше 5 апреля 2021 года.
«Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», — добавили там. Итоговое собеседование в девятых классах пройдет, как и планировалось, 10 февраля. В случае необходимости его проведут дистанционно.
Сопредседатель профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий назвал это «очевидным решением».
По мнению Луховицкого, школьники еще долго не будут готовы к нормальной работе.
Накануне профсоюз направил в Министерство просвещения РФ свои предложения по срочным мерам, «необходимым для приведения системы образования в работоспособное состояние». Среди них — отмена в этом учебном году всероссийских проверочных работ и ОГЭ для девятиклассников. ЕГЭ же предлагается оставить только для поступающих в вузы. Напомним, такая возможность была у выпускников 2020 года — Минпросвещения РФ было вынуждено принять такое решение из-за коронавируса.
В Рособрнадзоре ранее допустили, что досрочный этап ЕГЭ могут отменить в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Он должен пройти с 22 марта по 16 апреля. В случае отмены все выпускники будут сдавать экзамены летом. Впрочем, пока перенос сроков досрочного периода ЕГЭ из-за сдвига даты итогового сочинения не обсуждался, заверили в пятницу в Рособрнадзоре. «Подавляющее большинство участников досрочного периода — выпускники прошлых лет, — объясняют там.— Им не нужно писать сочинение для допуска к экзаменам».
Павел Степанов, Анна Васильева