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19:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские ученые запатентовали робота для взятия мазков на COVID-19

Российские ученые Сергей Шептунов, Рахим Нахушев и Дмитрий Пушкарь разработали и запатентовали робота для взятия мазка у пациентов с COVID-19, сообщила пресс-служба Роспатента. Изобретение позволяет предотвратить контакт пациента и лаборанта, предотвращая возможную передачу коронавируса.

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Источник: AP 2020

«При взятии биоматериала используются два манипулятора роботизированного комплекса. Один из них непосредственно берет мазок, второй — упаковывает биоматериал в пробирку. Комплекс управляется лаборантом при помощи контроллера, на основании информации, получаемой с камеры и передаваемой на монитор. При этом лаборант и манипулятор, осуществляющий забор мазка, во время манипуляции находятся в “чистой зоне”, отделенной от зоны нахождения пациента перегородкой. В свою очередь, манипулятор, упаковывающий биоматериал, расположен в “грязной” зоне», — говорится в релизе, поступившем в «Ъ».

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Глава Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что в апреле 2020 года служба ввела процедуру приоритетного рассмотрения заявок на изобретения, предназначенные для борьбы с вирусами.

«Заявки на изобретения, предназначенные для борьбы с COVID-19, рассматриваются коллегиально. Средний срок рассмотрения таких заявок составляет 20 дней», — отметил он.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что считает слишком долгим норматив 48 часов, необходимый для проведения тестирования на коронавирус. По его словам, за двое суток зараженный человек может успеть передать вирус коллегам и родственникам. Президент призвал стремиться сократить срок тестирования.

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