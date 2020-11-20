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15:49 (мск), источник: Интерфакс

Эксперты в ФРГ не заметили влияния локдауна на ситуацию с COVID-19

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Ограничительные меры из-за COVID-19 никак не повлияли на кривую заражения вирусом, сообщил руководитель ведомства по здравоохранению берлинского района Нойкельн Фалько Лике.

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«Мы не замечаем значительных изменений. До сих пор меры не оказали влияния (на ситуацию с коронавирусом — ИФ)», — сказал он в пятницу журналистам в Берлине, отвечая на вопрос «Интерфакса».

«Я не могу объяснить, почему меры до сих пор не подействовали, и почему цифры остаются по-прежнему высокими», — сказал Лике.

Нойкельн, в котором проживает большое число мигрантов и в котором плотность населения достаточно высока, считается одним из опасных в эпидемиологическом плане районов Берлина — на 100 тысяч граждан там приходится 336 зараженных вирусом. При этом правительство стремится понизить это число до 50 человек.

За последние сутки, по данным института Роберта Коха, число новых случаев заражения COVID-19 в Германии составило 23 648.

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