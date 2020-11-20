18:23 (мск), источник: РИА Новости
Ученые рассказали об опасности первых дней после заражения коронавирусом
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Исследователи из
Согласно статье, опубликованной в журнале The Lancet, заболевшего COVID-19 пациента необходимо изолировать как можно скорее, так как пик активности вируса наступает в течение пяти дней (максимум недели) с момента появления первых симптомов. Иными словами, в это время заразившийся человек наиболее опасен для окружающих.
Данная особенность, по словам ученых, позволяет SARS-CoV-2 распространяться быстрее. Активность
За время пандемии в мире зафиксировали более 56 миллионов случаев коронавируса. В России за минувшие сутки COVID-19 выявили у 24 318 пациентов. Более 25 тысяч человек умерли, выздоровели около 1,5 миллиона пациентов.