16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
На берег США вынесло послание в бутылке от любопытного швейцарца
Он разослал послания по всему миру.
Житель Флориды Гленн Винсент прогуливался по пляжу после недавнего шторма и среди вынесенного на берег мусора заметил бутылку с посланием внутри.
Письмо сильно намокло и порвалось, так что сперва ему пришлось высушить его и собрать «пазл». Тогда американец увидел имя и адрес отправителя. Им оказался Сирилл Мэттл из Швейцарии, сообщает UPI.
Когда Гленн связался с Сириллом по видеосвязи, оказалось, что швейцарцем двигало простое любопытство. Мужчина выбросил бутылку в море на Канарских островах в 2019 году, потому что хотел узнать, найдет ли ее
В тот день, признался швейцарец, он бросил в воду по меньшей мере полдюжины таких же сообщений. Одну из его бутылок нашли на Терксе и Кайкосе к
Анна Лысенко