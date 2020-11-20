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16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

На берег США вынесло послание в бутылке от любопытного швейцарца

Он разослал послания по всему миру.

Житель Флориды Гленн Винсент прогуливался по пляжу после недавнего шторма и среди вынесенного на берег мусора заметил бутылку с посланием внутри.

Письмо сильно намокло и порвалось, так что сперва ему пришлось высушить его и собрать «пазл». Тогда американец увидел имя и адрес отправителя. Им оказался Сирилл Мэттл из Швейцарии, сообщает UPI.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда Гленн связался с Сириллом по видеосвязи, оказалось, что швейцарцем двигало простое любопытство. Мужчина выбросил бутылку в море на Канарских островах в 2019 году, потому что хотел узнать, найдет ли ее кто-нибудь.

В тот день, признался швейцарец, он бросил в воду по меньшей мере полдюжины таких же сообщений. Одну из его бутылок нашли на Терксе и Кайкосе к юго-востоку от Багамских островов.

Анна Лысенко

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