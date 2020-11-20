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17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девочка из США, играя на планшете, лишила отца 500 тысяч долларов

Она просто нажала на рекламный баннер.

Источник: AP 2020

33-летний житель Калифорнии Джек Мерфи попал в неприятную ситуацию из-за своей 4-летней дочери. В ноябре мужчине на телефон пришло сообщение о том, что с его карты списано 510 тысяч долларов. Все средства были перечислены на счет благотворительной организации, помогающей детям-сиротам в Нигерии.

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Никаких подобных решений Джек не предпринимал, а потому, отойдя от первого шока, стал выяснять подробности инцидента.

Он вспомнил, что привязал свою карту к планшету дочери, чтобы купить ей пару игр. Поговорив с девочкой, он выяснил страшную правду. Дочь призналась, что нажала на какой-то баннер, предлагающий сделать пожертвование, но никаких подробностей больше не сообщила, пишет BokDaily.

По словам Мерфи, благотворительная организация в Нигерии является фиктивной, а мошенники размещают в приложения баннеры, которые автоматически снимают деньги с привязанных карт, без согласия владельца и дополнительных подтверждений.

Американец уже написал заявление в полицию, но сомневается, что сможет вернуть свои деньги.

Екатериан Гура

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