17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девочка из США, играя на планшете, лишила отца 500 тысяч долларов
Она просто нажала на рекламный баннер.
33-летний житель Калифорнии Джек Мерфи попал в неприятную ситуацию
Никаких подобных решений Джек не предпринимал, а потому, отойдя от первого шока, стал выяснять подробности инцидента.
Он вспомнил, что привязал свою карту к планшету дочери, чтобы купить ей пару игр. Поговорив с девочкой, он выяснил страшную правду. Дочь призналась, что нажала на
По словам Мерфи, благотворительная организация в Нигерии является фиктивной, а мошенники размещают в приложения баннеры, которые автоматически снимают деньги с привязанных карт, без согласия владельца и дополнительных подтверждений.
Американец уже написал заявление в полицию, но сомневается, что сможет вернуть свои деньги.
Екатериан Гура