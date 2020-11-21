Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
24Умер Армен Джигарханян
00:06 (мск), источник: ТАСС Наука

В США выяснили, что вакцина от краснухи снижает шансы развития тяжелой формы COVID-19

ТАСС, 20 ноября. Исследователи из США выяснили, что люди, получившие вакцину от кори, краснухи и паротита, значительно реже страдают от тяжелых форм COVID-19, чем непривитые пациенты. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Американского общества микробиологии (ASM) со ссылкой на статью в журнале mBio.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"
Новость
Почему COVID-19 смертельно опасна, но далеко не для всех?

«Мы провели первое иммунологическое исследование, посвященное изучению статистических связей между прививкой от кори, краснухи и паротита и симптомами COVID-19. Мы раскрыли обратную зависимость между уровнем антител к вирусу паротита и остротой проявлений COVID-19. Она говорит о том, что связь между ними действительно существует и ее нужно изучать», — рассказал профессор университета штата Джорджия в Атенс (США) Дэвид Харли, чьи слова приводит пресс-служба ASM.

После начала всемирной эпидемии коронавируса биологи и медики всех стран мира приступили не только к разработке вакцины от SARS-CoV-2, но и к изучению действия уже существующих прививок от других болезней на COVID-19.

Некоторое время ученые возлагали надежды на то, что вакцина БЦЖ, защищающая человека от туберкулеза, может снижать вероятность заражения или развития тяжелых последствий от коронавирусной инфекции, однако эти надежды не оправдались.

Аналогичные опыты Харли и его коллеги проводят с июня этого года, используя комбинированную вакцину от кори, краснухи и паротита (MMR). В этих наблюдениях участвовало 80 добровольцев, недавно получивших подобную прививку и впоследствии заразившихся коронавирусом.

Дополнительная защита от COVID-19

Это дало ученым возможность оценить то, насколько эффективно прививка MMR защищает человека от последствий проникновения SARS-CoV-2 в его организм. Для этого ученые собрали образцы крови всех больных и сопоставили тяжесть их симптомов с концентрацией антител к вирусу паротита.

Оказалось, что вакцина от кори, краснухи и паротита действительно обладала некими защитными эффектами и против коронавируса.

Это выражалось в том, что чем больше антител к вирусу паротита присутствовало в организме носителей COVID-19, тем меньше проявлялись симптомы болезни.
Читайте также
Исследователи оценили страны по эффективности борьбы с COVID-19

В частности, все добровольцы, в чьем организме уровень антител достигал отметки в 130−300 условных единиц, не проявляли характерных симптомов коронавирусной инфекции или страдали от очень легких ее форм.

С другой стороны, те больные, на которых прививка MMR почти не подействовала, часто заполучали пневмонию, высокую температуру и другие тяжелые последствия развития COVID-19 и нередко попадали в реанимацию, причем вероятность этого была тем выше, чем меньше антител присутствовало в их крови.

«Открытая нами закономерность может объяснять то, почему дети и подростки крайне редко страдают от тяжелых форм COVID-19. Сегодня почти все дети в США и других развитых странах получают первую подобную прививку на 12−15-м месяце жизни, а вторую — в 4−6 лет», — подытожил Джеффри Голд, один из соавторов работы из Организации по защите окружающего мира в Уоткинсвилле (США).

В ВОЗ заявили, что вакцина не остановит эпидемию COVID-19
Во время загрузки произошла ошибка.
16 ноября© Ньюстюб
 Коронавирус действительно по-разному влияет на европейцев и азиатов
Зачем мужчинам борода
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Путин заявил о невозможности испортить нынешние отношения с США
Швецию накрыла вторая волна COVID-19
Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья
180-сантиметровый британец встал во весь рост в придорожной яме
Фото: 95 лет со дня рождения Майи Плисецкой
Ученые рассказали об опасности первых дней после заражения COVID
Hi-Tech
Что на самом деле выходит из труб ТЭЦ Разбираемся что за белые облака выходят из конусных труб тепловых электростанций
Горячие темы на Авто
Давайте о достижениях РФ! Сколько можно критиковать и жаловаться? 374
Ковидику исполнился годик! 181
Хочу к вопросу подойти глобально -- 172
Неужели стыдно стало? 163
Новости партнеров
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Бабуля 20 лет никого не впускала в квартиру. Соседка поняла почему
Дети
Жена Константина Эрнста рассказала, как рождение сына изменило ее жизнь У супругов также есть две дочери.
Новости партнеров
Бей по своим. Коммунисты не поддержали выплаты «детям войны»
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Ученые нашли ответ - как не заболеть дважды
Переболели ковидом. Тогда эта новость для вас
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь