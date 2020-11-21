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04:43 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: число инфицированных коронавирусом в России будет расти еще в течение месяца

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Рост числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России будет продолжаться еще в течение месяца. В частности, это связано с тем, что из-за холодной погоды люди вынуждены дольше находиться в закрытых, непроветриваемых помещениях, при этом они не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски.

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Источник: РИА "Новости"
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Такое мнение выразил в беседе с ТАСС главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

«То, что количество инфицированных будет расти, логично, это будет продолжаться еще в течение месяца. Потому что сейчас наступили холода, люди меньше проветривают помещения, стали больше собираться в закрытых помещениях, не соблюдая соцдистанцию, не соблюдая меры гигиены и масочный режим. Для того, чтобы заразиться коронавирусом, требуется определенная вирусная нагрузка, отсутствие проветренных помещений, которые в зимний период превалируют, потому что людям холодно, они боятся простыть, это все будет способствовать большей скученности вируса», — считает эксперт.

Кроме того, рост числа заразившихся также обуславливается подходом к тестированию населения, сегодня стали больше выявлять бессимптомных носителей, которые также попадают в общую статистику.

«Граждане должны осознать, что коронавирусом тяжело заразиться при мимолетном контакте и минимальной вирусной нагрузке, но легко заразиться при большой вирусной нагрузке, от нее спасает банальная маска. Пока этого осознания не будет, рост заболеваемости, к сожалению, будет продолжаться», — добавил Тимаков.

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При этом он отметил, что при оценке ситуации в стране не стоит полагаться только на ежедневные цифры прироста, надо также учитывать число выздоровевших пациентов.

«По многим регионам, к счастью, в последнее время идет обнадеживающая динамика, что все-таки количество заболевших и выздоровевших или одинаково, или выздоровевших больше. Не во всех регионах к сожалению, но во многих. И если посмотреть общую статистику по России, мы увидим, что выздоровевших больше, чем заболевших, что тоже должно обнадеживать», — сказал Тимаков, добавив, что не менее важными являются статистика по числу госпитализированных и выписанных по каждому конкретному региону и информация о наличии достаточного количества коек для пациентов с коронавирусом и медицинского персонала.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 039 926 случаев заражения, выздоровели 1 551 414 человек, умерли 35 311. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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