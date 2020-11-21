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08:57 (мск), источник: РИА Новости

Назван пик заразности коронавируса

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с «Российской газетой» рассказала, когда зараженный коронавирусом человек представляет наибольшую опасность для других.

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Источник: РИА Новости

Так, по словам эксперта, концентрация COVID-19 в верхних дыхательных путях может быть высокой за два-три дня до того, как появятся характерные признаки инфекции — например, кашель или потеря обоняния. Этого достаточно для заражения других людей.

Именно высокий уровень выделения коронавируса из верхних дыхательных путей, который есть даже у болеющих легкой формой, является главным признаком заразности.

Заболевшие могут активно распространять вирус в первую неделю после заражения.

Позднее выделение жизнеспособного вируса из организма снижается, однако оно продолжается до десяти дней в случае легкой формы COVID-19.

При средне-тяжелой и тяжелой формах этот период увеличивается и может достигать трех недель.
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В некоторых случаях, например, если у заболевшего угнетенный иммунитет, то жизнеспособный вирус может выделяться и до 70 дней, а обломки генетического материала COVID-19, которые определяются при помощи ПЦР, — до 90 дней. По некоторым данным, как уточнила специалист, этот срок может достигать 105 дней.

Поэтому, как подытожила Пшеничная, переболевший коронавирусом человек может быть безопасен для других только после отрицательного ПЦР-теста.

В мире, по данным ВОЗ, зарегистрировано более 56,6 миллиона случаев заболевания, а умерли не менее 1,3 миллиона человек. В России выявили более двух миллионов заболевших коронавирусом, умерло 35 311 человек. Выздоровели более 1,5 миллиона пациентов.

Больше всего заболевших, согласно статистике университета Джонса Хопкинса, выявлено в США, Индии, Бразилии и Франции. Россия находится на пятой строчке, за ней идут Испания, Британия, Аргентина, Италия Колумбия и Мексика.

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