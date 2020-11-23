17:20 (мск), источник: BBC News Русская служба
Почему косатки нападают на лодки: охота на человека или игра?
В последние полгода резко участились случаи нападения китов на лодки и яхты. Почему косатки ведут себя так агрессивно?
За прошедшие полгода около берегов Португалии и Испании было зарегистрировано 40 случаев нападения косаток на рыболовецкие суда и прогулочные яхты. В социальных сетях эти случаи были названы «страшной местью китов», но специалисты по психологии животных таким простым объяснением не удовольствовались и попытались разобраться, чем же мотивировано такое агрессивное поведение единственного настоящего хищника среди китообразных?
«Я — не из пугливых, но в тот раз перепугался страшно». Семь лет назад Дэвид ушел с поста капитана корабля и теперь занимается тем, что перегоняет яхты от места, где они были построены, к причалам, где их хотят видеть новые владельцы.
Поздним октябрьским вечером он и его команда находились в море у берегов Португалии, доставляя новое судно из Франции в Гибралтар. Поначалу им показалось, что к ним приближается небольшая группа дельфинов. Однако вскоре стало ясно, что
Команда довольно быстро сообразила, что к ним приближаются косатки, но это никого не насторожило, наоборот, вызвало вполне обоснованное любопытство, которое, однако, быстро сменилось страхом, когда киты вдруг нырнули, после чего незамедлительно раздались глухие удары по днищу.
Косатки пытались протаранить 14-метровую яхту два часа подряд. «Атаки шли одна за другой без перерыва, — вспоминает Дэвид. — Вроде их было шесть или семь, причем у меня создалось впечатление, что самыми активными были косатки помельче, то есть молодняк. Чаще всего они колотили по рулю: штурвал начинал крутиться, как бешеный после каждого удара».
Дэвиду и его экипажу было чего бояться. Яхта находилась
Яхта дрейфовала, а киты не успокаивались, и даже вроде бы развлекались. Пока Дэвид беседовал со спасателем, одна взрослая косатка неожиданно вынырнула около кормы и игриво откинулась на спину, продемонстрировав белый живот.
Больше всего Дэвид боялся за судьбу рулевой колонки: если бы она не выдержала, то экипажу пришлось бы еще раз связываться с береговой охраной, но уже не для того, чтобы получить совет, а для того, чтобы вызвать спасательный вертолет.
Но возня под днищем прекратилась так же неожиданно, как и началась. Примерно час после последней атаки на руль члены экипажа сидели и ждали продолжения и только, убедившись, что киты действительно оставили их в покое, продолжили плавание, но уже гораздо ближе к португальскому берегу в зоне действия радиосигнала.
Начиная с июля этого года, киты нападали на яхты и лодки более сорока раз. Самым странным в поведении морских млекопитающих было то, что их атаки не были ответом на провокационные или агрессивные действия людей. «Они пришли к нам, а не наоборот», — подчеркнул Дэвид.
Видео, снятые напуганными пассажирами, а также экипажами яхт и небольших рыбацких судов разлетелись по соцсетям и таблоидным СМИ. Большинство комментариев, однако, выражало явную симпатию к
Общественное мнение может позволить себе эмоции. Ученые же всерьез заинтересовались, почему эти высоко интеллектуальные морские млекопитающие с развитой и сложной социальной моделью поведения вдруг стали вести себя подобным образом.
Косатки у берегов Португалии и Испании особой редкостью не являются. На протяжении многих тысячелетий киты охотились на свою любимую добычу — голубого тунца в период, когда эта рыба мигрирует на нерест из Атлантики в Средиземное море через Гибралтарский пролив.
Отношения между косатками и людьми заметно испортились после того, как последние резко увеличили добычу того же самого тунца, который считается деликатесом и стоит дорого.
Сегодня в этом ареале обитает около 60 косаток, и это еще ничего, потому что в 2011 их число упало до 39. Тогда испанские организации по охране редких животных связали падение численности китов с не менее драматичным падением запасов голубого тунца.
После того, как защитники дикой природы забили тревогу, квоты на добычу лакомой рыбы были сокращены, тунец оправился, а за ним — оправились и косатки.
Разумеется, никто не говорит, что больше о судьбе косаток можно не беспокоится, но ни рост, ни падение популяции не могут объяснить, почему вдруг киты стали вести себя столь странно и агрессивно.
Специалист по морской биологии доктор Руфь Эстебан говорит, что поначалу просто не могла в происходящее поверить: «Эти киты относятся к лодкам с любопытством. Они вполне могут к ним подплыть, чтобы посмотреть поближе, но колотиться по ним и их ломать? Я честно думала, что народ преувеличивает, или просто не так все понимает».
Но список китовых безобразий продолжал расти.
Еще один морской биолог, доктор Рено де Стефани признался, что ситуация пока что лучше не становится. Сейчас и Руфь, и Рено работают в специально созданной группе ученых, которые пытаются разобраться в странном и потенциально опасном поведении китов.
Серьезный сбор данных начался в сентябре с того, что ученые попытались, изучив все многочисленные свидетельства, фотографии и видео, определить с какими именно особями они имеют дело.
Это не так невероятно, как кажется на первый взгляд, потому что у каждой косатки позади спинного плавника находится серое седловидное пятно, которое так же уникально, как у нас с вами отпечатки пальцев.
Оказалось, что в большинстве нападений принимали участие три молодых самца (правильнее их было бы назвать подростками), которые в официальном реестре именуются черный Глэдис, белый Глэдис и серый Глэдис. Но вот определить, к какой именно семье относятся разошедшиеся тинейджеры пока не удалось.
А это как раз важно, потому что косатки и охотятся, и живут тесными семейными коллективами, во главе которых стоит самая уважаемая самка (полный матриархат). Сегрегация по семейному признаку иногда заходит так далеко, что некоторые группы пользуются и своим собственным «диалектом».
Привязать хулиганствующих Глэдисов к конкретной семье трудно еще и потому, что самки из семей никогда не уходят, и
После того, как ученые заявили, что им теперь известны «имена» хулиганов, СМИ немедленно отреагировали заголовками о неблагополучной семье и малолетних преступниках. Но как только достоянием общественность стал тот факт, что у белого Глэдиса на голове есть довольно серьезная рана, вызванная, скорее всего, судовым винтом, тон в прессе сменился на несколько более мрачный: а что, если это — не хулиганство, а страшная месть?
Руфь Эстебан в мстительности Глэдисов сомневается. Хотя бы потому, что нам неизвестно, стали ли косатки нападать на яхты уже после ранения, или же оно было получено как раз во время одной из подобных эскапад.
Зато расследование, а также многолетний опыт работы с косатками, позволили ученым прийти к совершенно иному выводу: киты просто играли.
«Похоже, что больше всего их интересует руль. Я думаю, что это потому что он движется. В некоторых случаях грамотно нанесенный удар может развернуть все судно, — объясняет Руфь. — Если они (киты) видят, что у них хватает сил на то, чтобы развернуть
Рено де Стефани с нею согласен, потому что когда косатки охотятся, они ведут себя совершенно иначе: «Когда они охотятся, то делают это настолько осторожно, что вы их и не заметите, буквально подкрадываются к жертве. Сама же атака — крайне агрессивна, я видел как косатки нападают на кашалотов — это страшное зрелище. А эти ребята? Да они просто играют».
Насколько нам известно, косатки на воле людей вроде бы не убивали. Но когда кит играет, человек, что и неудивительно, пугается.
Больше всего Рено боится, что недавние нападения (или заигрывания) косаток с лодками могут оказаться последней каплей, которая поставит их существование под еще больший вопрос. Местные рыбаки могут посчитать, что поскольку под угрозой оказались и их благосостояние, и их безопасность, то косаток снова можно безнаказанно убивать.
Нейрофизиолог Лори Марино и ее коллегам повезло быть одними из очень небольшого числа людей, которым удалось заглянуть в мозг косатки. В 2004 году они сканировали мозг умершего в неволе пойманного кита.
«У них, как и у нас, — говорит она, — есть области, отвечающие за эмоции». Как и большинство людей не являются ни абсолютно плохими, ни абсолютно хорошими, точно также не надо делить косаток на простые категории типа
Кроме того люди не могут ни на секунду представить, как косатки воспринимают окружающий мир. Они его не только видят, но и слышат, при чем потоки видео и аудиоинформации обрабатываются одновременно.
«Их способность воспринимать информацию в разы быстрее нашей и они, вполне вероятно, могут ею обмениваться практически синхронно, к чему наш мозг совершенно не приспособлен», — заключила она. — Они не хорошие, и не плохие. Они способны на жестокость, они способны на добро, так же как и люди. И мы должны, наконец, выучить этот урок.