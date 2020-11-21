Белоруссия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

По данным на пятницу, в стране были зарегистрированы 120 847 человек с положительным тестом на COVID-19 и 1081 умерший пациент за весь период распространения инфекции. Также был установлен рекорд суточного прироста новых случаев инфицирования — плюс 1457.
«Зарегистрированы 122 435 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 041 384 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1089 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.
Там также отмечается, что на субботу выздоровели и выписаны 102 113 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом. Президент Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. По всей Белоруссии введен обязательный масочный режим.