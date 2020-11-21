На Москву надвигается циклон «Сара»

По его словам, в ночь на воскресенье и в первую половину дня в Москве сохранится пасмурная погода, но без существенных осадков. Ночью, как отметил Тишковец, ожидается легкий мороз: температура воздуха в столице понизится до минус 2 — минус 4 градусов.
«Однако в разгар выходного скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, из-за чего после 14−15 часов начнется снег, к вечеру усилится ветер и закружат метели, что ухудшит видимость. Дневная температура в мегаполисе не превысит ноль — минус 2. Ветер южной четверти 5−10 метров в секунду, вечером порывистый», — рассказал синоптик.
Он заявил, что натиск циклона «Сара» усилится в ночь на понедельник. «Особенно в утренний час-пик снегопады усилятся, видимость ухудшится и станет менее 1 километра, на дорогах заносы, что приведет к заторам, а также перебоям в авиасообщении, минимальная температура минус 1 — минус 3, днем осадки ослабеют, ноль — плюс 2. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду» — уточнил Тишковец.
Метеоролог подчеркнул, что показания барометров резко понизятся до 740 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых.
«Прогнозируется до 8−10 мм осадков, что составляет 15−20% месячной нормы. Высота снежного покрова составит 5−10 см, на юге Подмосковья 10−15 см, что соответствует климатическим показателям начала зимы», — добавил Тишковец.