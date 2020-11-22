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01:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Какие последствия грозят бессимптомным носителям коронавируса, рассказал специалист

Не все пациенты могут забыть о коронавирусе сразу после выздоровления. Переболевшие нуждаются в обследовании, а иногда — и в реабилитации. Однако с последствиями инфекции могут столкнуться не только тяжелые больные, но даже те, у кого ковид протекал в легкой форме и даже бессимптомно.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказал заместитель главного врача медицинского центра «Семья», терапевт Николай Воликов.

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По словам специалиста, в первую очередь заболевание может отразиться на дыхательной и сердечно-сосудистой системах, в том числе и свертываемости крови.

— Поражение легких может произойти даже у тех, у кого не было клинических проявлений, например, кашля. Так происходит, поскольку поражена легочная ткань, а не бронхиальное дерево. Это все приводит к образованию маточного стекла, которое позже может привести к фиброзу. Фиброз же в свою очередь может перейти в склероз. В этом случае часть легкого может просто выключиться из работы, — объяснил Николай Воликов.

Он добавил, что даже при легкой и бессимптомной форме вирус может подействовать на свертываемости крови.

Это может привести к нарушению мозгового обращения, инфарктами и образованию тромбов.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ?

Сначала переболевшие ковидом проходят обследование. Нужно проверить практически все органы, которые находятся в зоне риска.

— Нужно посетить терапевта, а он уже решит, что из обследований пациенту пройти, это может быть и рентгенография, УЗИ сердца и УЗИ других органов и систем. Кроме того, необходимо исследовать функции внешнего дыхания. Для этого нужно сделать спирографию. Следует также сдать анализы крови, — говорит заместитель главного врача корреспонденту «КП».

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КАК ПРОХОДИТ РЕАБИЛИТАЦИЯ

От результатов обследования зависит реабилитация. Это может быть как госпитализация или прием препаратов амбулаторно, так и физиотерапевтическое лечение.

Часто приходится восстанавливать бронхолегочную систему.

— Это физиотерапевтические методики, ингаляции, занятия леченой физкультурой. Сначала занятия проходят под наблюдением инструктора, позже — самостоятельно. Занятия могут проходить три или пять раз в неделю в зависимости от выносливости пациента.

Интенсивность нагрузок врачи определяют с помощью специальных упражнений.

Например, человеку предлагают произнести предложение из семи — восьми слов. Если пациент может сделать это без одышки, значит нагрузка адекватная.

В зависимости от состояния пациенту могут помочь мануальная терапия, массажи и другое.

Однако абсолютно всем переболевшим нужно сделать прививку от гриппа и пневмококковой инфекции.

На фоне ослабленного иммунитета человек может легко заболеть этими инфекциями. Лечение же может обернуться серьезным испытанием.

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