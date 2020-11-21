Мальчик из США заработал маме на авто и квартиру во время карантина

Американские СМИ облетела история 8-летнего бизнесмена, который помог всей семье перебраться в новую квартиру и купить автомобиль.
Аарон Морено с матерью живут в Лос-Анджелесе. Иммигранты из Мексики, они долгое время ночевали в приютах, потому что во время карантина женщина потеряла работу и не могла больше снимать жилье, сообщает Fox News. Старшая сестра мальчика уже больше 2 лет оставалась в Мексике у бабушки с дедушкой — у семьи не было средств, чтобы забрать ее назад в Штаты.
Позже знакомые приютили семью в сарае, где Аарон с мамой обустроили себе временный дом. Мальчик тем временем увлекся выращиванием вазонов и стал продавать их соседям и знакомым. Однако для полноценного бизнеса младшекласснику не хватало оборотных средств. У семьи в этот момент оставалось всего 12 долларов.
Друг семьи начал сбор средств для мальчика посредством краудфандинга. Все пожертвованные деньги должны были пойти на открытие садоводческой фирмы Aaron’s Garden.
Американцы вдохновились идеей мальчика, и с июня Аарону удалось собрать более 37 тысяч долларов. Семья закупила все необходимое для открытия компании и начала зарабатывать деньги. Вскоре они смогли снять квартиру, купить авто и забрать старшую сестру Аарона к себе.
«Я восхищаюсь им за все, что он смог сделать, чего не сделала я как мама», — сказала журналистам мать ребенка.