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16:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Испании обнаружили 400 захоронений в исламском некрополе

Это ставит с ног на голову представления ученых о роли региона в истории.

Археологи в Испании раскопали больше 400 захоронений VIII века на территории грандиозного исламского некрополя в городе Таусте недалеко от Сарагосы.

Эти могилы занимали площадь в 2 гектара, а всего в некрополе, по подсчетам ученых, находится больше 4,5 тысяч тел, сообщает CNN.

В письменных источниках городу Таусте не уделено особого внимания, но историки давно подозревали, что здесь проживала крупная мусульманская община. Гигантское по меркам Средневековья кладбище это подтверждает.

Арабские войска вторглись на Пиренейский полуостров в 711 году и оставались здесь 7 веков до 1492 года, когда христианские королевства отвоевали захваченную территорию.

Огромный некрополь под Сарагосой, расположенный как минимум на двух уровнях, был открыт в 2010 году. С тех пор археологи каждый год делают в Таусте новые открытия.

Анна Лысенко

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