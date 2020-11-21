16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Венеция станет платной
Так местные власти попытаются сдержать избыточный туризм.
Венеция намерена ввести плату за въезд для однодневных посетителей в целях борьбы с избыточным туризмом.
Тем самым количество гостей, посетивших город, планируют ограничить до 30 миллионов человек в год, сообщает CNN. Платный въезд намеревались ввести еще летом 2020 года, но затем отложили на неопределенный срок
Теперь власти города подтвердили, что плата за въезд в Венецию без бронирования на ночь будет введена с 1 января 2022 года.
Город, экономика которого в значительной степени основана на туризме, сильно пострадал во время пандемии. Многие магазины и рестораны закрылись. Местные жители надеются на возвращение туристов, но многие рассматривают эту вынужденную паузу как шанс изменить туризм к лучшему.
Плата за въезд будет меняться в зависимости от того, насколько загружен город. В пиковые дни она будет выше — около 10 евро.
Анна Лысенко