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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Венеция станет платной

Так местные власти попытаются сдержать избыточный туризм.

Венеция намерена ввести плату за въезд для однодневных посетителей в целях борьбы с избыточным туризмом.

Тем самым количество гостей, посетивших город, планируют ограничить до 30 миллионов человек в год, сообщает CNN. Платный въезд намеревались ввести еще летом 2020 года, но затем отложили на неопределенный срок из-за пандемии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь власти города подтвердили, что плата за въезд в Венецию без бронирования на ночь будет введена с 1 января 2022 года.

Город, экономика которого в значительной степени основана на туризме, сильно пострадал во время пандемии. Многие магазины и рестораны закрылись. Местные жители надеются на возвращение туристов, но многие рассматривают эту вынужденную паузу как шанс изменить туризм к лучшему.

Во время загрузки произошла ошибка.

Плата за въезд будет меняться в зависимости от того, насколько загружен город. В пиковые дни она будет выше — около 10 евро.

Анна Лысенко

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