Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 ноябряВсемирный день телевидения, трагедия в Риге, первый полет на воздушном шаре и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
24Умер Армен Джигарханян
50Выбраны лучшие снимки животных этого года
20:29 (мск), источник: РИА Новости

Си Цзиньпин предложил создать международный механизм «кодов здоровья»

ПЕКИН, 21 ноя — РИА Новости. Китай предлагает создать единый международный механизм признаваемых повсеместно «кодов здоровья», основанный на данных тестов на коронавирус, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, который в этом году проходит в онлайн-формате.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА Новости

«Китай предлагает создать международный механизм “кодов здоровья” на основе результатов тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признаваемых QR-кодов и надеется, что в нем примут участие и другие страны», — заявил китайский лидер.

Он не уточнил, на какой платформе и на основании каких еще данных должен будет работать такой механизм.

В Китае система «кодов здоровья» действует с весны. Каждый город создает свою собственную систему в соцсети WeChat или в Alipay, местные жители и гости обязаны зарегистрироваться в данной системе и показывать «код здоровья» того города, где находятся.

Код собирает данные о том, где человек был и в зависимости от того, безопасные или нет с точки зрения эпидемиологической ситуации эти районы, показывает цвет, всего их три: зеленый, оранжевый и красный. Зайти в любое здание, в транспорт, на мероприятие, в общественные места можно, только если ваш «код здоровья» зеленый.

Если же ваши данные свидетельствуют о том, что вы больны и можете представлять потенциальную угрозу для окружающих, то вы получите красный код, то есть запрет на посещение общественных мест.

 Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии
Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников
Путин заявил о беспрецедентном масштабе проблем человечества
Суд США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
Агутин победил в конкурсе авторов песен и композиторов в США
Ученые предупредили о возможной вспышке кори из-за COVID-19
«Спартак» и «Динамо» сражаются в московском дерби (трансляция)
Мальчик из США заработал на авто и квартиру, продавая вазоны
Американец «воскрес» через 45 минут после остановки сердца
Здоровье
Почему одни становятся алкоголиками, а другие — нет? Секрет — в особенностях функционирования головного мозга.
Кино
Звезда «Ворониных» поздравила экранную дочку с 17-летием Екатерина Волкова призвала зрителей «закидать» молодую актрису поздравлениями
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Коммунисты выступили против выплат «детям войны»
Популярные темы на «Детях»
Второй ребенок 532
Конкурс рассказов. Обсуждаем "умный статус" 510
Крик души! Помогите!!! 474
Второй ребенок 458
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь