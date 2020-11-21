Си Цзиньпин предложил создать международный механизм «кодов здоровья»

«Китай предлагает создать международный механизм “кодов здоровья” на основе результатов тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признаваемых QR-кодов и надеется, что в нем примут участие и другие страны», — заявил китайский лидер.
Он не уточнил, на какой платформе и на основании каких еще данных должен будет работать такой механизм.
В Китае система «кодов здоровья» действует с весны. Каждый город создает свою собственную систему в соцсети WeChat или в Alipay, местные жители и гости обязаны зарегистрироваться в данной системе и показывать «код здоровья» того города, где находятся.
Код собирает данные о том, где человек был и в зависимости от того, безопасные или нет с точки зрения эпидемиологической ситуации эти районы, показывает цвет, всего их три: зеленый, оранжевый и красный. Зайти в любое здание, в транспорт, на мероприятие, в общественные места можно, только если ваш «код здоровья» зеленый.
Если же ваши данные свидетельствуют о том, что вы больны и можете представлять потенциальную угрозу для окружающих, то вы получите красный код, то есть запрет на посещение общественных мест.