FT сравнила эффект для окружающей среды от первого и второго локдаунов

В частности, выбросы диоксида азота, который вырабатывают автомобили, в том числе грузовики, сократились очень умеренно, а в некоторых случаях даже увеличились, пишет газета.
Профессор науки об изменениях климата Университета Восточной Англии Корин Ле Кере сообщила, что сокращение выбросов диоксида азота во время второго локдауна составило примерно половину от того, что наблюдалось во время первой волны ограничений.
Это напрямую связано с количеством пройденных машинами миль и с тем, насколько парализована экономика.
Корин Ле Керепрофессор науки об изменениях климата Университета Восточной Англии
Во время весенних ограничений уровень выбросов основных загрязнителей воздуха в европейских городах упал на 50% или более. Однако сейчас, например, в Лондоне на улице Марилебон сокращение выбросов диоксида азота составило 21% в ноябре (по сравнению с январскими данными), тогда как в мае этот показатель упал на 74%.
По данным компании TomTom, которая занимается разработкой оборудования для навигации и сервисов, отслеживающих трафик, в европейских городах сокращения движения либо не произошло, либо оно было небольшим.
Так, в Берлине трафик сейчас выше, чем обычно. В Риме, Мадриде и Лондоне уровень трафика меньше на 30% по сравнению с обычными днями, но все же значительно выше, чем весной, передает FT.
В конце октября и начале ноября многие европейские страны стали возвращать ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. В частности, карантин ввели в Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, Австрии, Греции и Польше.