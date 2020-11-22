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15:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

Раб и его хозяин. В Помпеях обнаружили тела двух жертв извержения Везувия

Археологи обнаружили прекрасно сохранившиеся останки двух мужчин, которые умерли во время извержения Везувия, которое около 2 тыс. лет назад уничтожило древнеримский город Помпеи.

Источник: EPA

По словам ученых, один из этих людей, вероятно, был рабом, а другой — его хозяином. Археологи предполагают, что обеспеченному римлянину было от 30 до 40 лет — на нем все еще видна шерстяная накидка, которая была на нем в момент извержения.

Второму человеку — от 18 до 23 лет: судя по тому, что его позвонки были сдавлены, он занимался тяжелым физическим трудом, а следовательно являлся рабом.

Источник: EPA

«Эти двое погибших, скорее всего, пытались спрятаться, но их смело пирокластическим потоком. Это случилось около девяти утра, — говорит Массимо Осанна, директор археологического заповедника в Помпеях. — Они умерли от теплового удара, об этом также говорят судороги рук и ног».

Так же, как в случае с другими останками жертв извержения Везувия в Помпеях, фигуры, которые мы видим на фотографиях, — это результат применения технологии, разработанной еще в 1863 году итальянским археологом Джузеппе Фиорелли.

Когда при раскопках вулканического пепла обнаруживают пустоты, в которых, вероятно, находятся истлевшие останки погибших, их заливают гипсом. В результате получается точный слепок человека, жившего две тысячи лет назад и внезапно оказавшегося под слоем пирокластического потока.

Богатая вилла

Новая находка была сделала в богатой древнеримской вилле в районе Чивите Джулиане. Именно там два года назад археологи обнаружили останки лошади в упряжке — возможно, этот экипаж готовили для спасения жителей от извержения.

Археологи смогли сделать копию формы одной из лошадей из гипса | Источник: EPA

Хозяином виллы, вероятно, был видный военный или высокопоставленный местный чиновник, предполагают ученые.

В момент извержения, которое произошло в 79 году до нашей эры, в Помпеях жили около 13 тыс. человек.

Источник: REUTERS

Раскопки в Помпеях продолжаются, однако из-за пандемии коронавируса археологический памятник остается закрытым для посетителей.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
В Помпеях нашли два новых тела погибших при извержении Везувия
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16:05 (мск)© Ньюстюб
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