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08:43 (мск), источник: ТАСС

Глава РАН уверен, что усилия ученых помогут победить пандемию

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вакцины и лекарства против новой коронавирусной инфекции, разрабатываемые в России и других странах мира, помогут победить пандемию. Уверенность в этом высказал ТАСС президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы пока не видим каких-либо новых странностей или необычных изменений, в том числе серьезных мутаций коронавируса, которые свели бы на нет все сегодняшние усилия человечества по созданию вакцин от новой инфекции. Считаю, что разрабатываемые сегодня в мире, и конечно, в России, вакцины и лекарственные препараты помогут преодолеть пандемию опасной болезни», — сказал он.

По словам академика, пока рано говорить о причинах зафиксированных в ряде стран случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией.
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«Насколько мне известно, подтвержденных случаев повторных заболеваний в мире очень немного. Научных данных пока мало, а значит рано еще говорить о точных причинах повторных заболеваний. Вполне возможно, что это может быть связано и с индивидуальными особенностями иммунной системы, и даже с ошибками в диагностике заболевания», — отметил Сергеев.

Он также подчеркнул, что пока мало данных для окончательных выводов о длительности сохранения у переболевших людей антител, или иммуноглобулинов — специальных защитных белков, которые вырабатывает иммунная система в ответ на попадание любого инфекционного агента, в том числе коронавируса, в организм человека.

Антитела распознают коронавирус, обезвреживают его и сохраняют информацию об инфекции на случай новой встречи с инфекцией.

«Пока рано об этом говорить, ведь прошло меньше года с начала пандемии. Ученым необходимо собрать достоверную и обширную статистическую информацию по вопросу длительности сохранения антител и их необходимому протективному уровню», — заключил глава РАН.

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