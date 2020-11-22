Коронавирус: новые ограничения по всему миру

США подходят к праздничному марафону от Дня благодарения к Рождеству. Несмотря на все предостережения властей американцы, похоже, не намерены проводить каникулы дома. У центров диагностики COVID-19 в Нью-Йорке — очереди из автомобилей: все хотят уйти на каникулы со спокойной душой. В стране уже больше 12 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и это — далеко не предел, считают ученые.
Я думаю, что условия для вируса становятся все благоприятнее по мере того, как мы снова приближаемся к холодному сезону. Вы знаете, что пик передачи респираторных вирусов, таких как грипп, на самом деле приходится на декабрь и январь. Так что мы только в начале сезона респираторных вирусов, поэтому следующие пару месяцев могут быть очень, очень, очень сложными.
Деннис Кэрроллстарший советник по глобальной безопасности здравоохранения США
Европейские страны пробуют разные виды ограничительных мер, чтобы найти баланс между стабильной работой систем здравоохранения и благополучием национальных экономик. Власти Великобритании решили не продлевать действующий карантин после 2 декабря. Ему на смену придет трехступенчатая система локальных ограничений, которые работали в стране с середины октября по начало ноября.
Польские школы перейдут на удаленное обучение до Рождества. В Турции накануне вступил в силу так называемый частичный комендантский час. По выходным запрещено выходить на улицу раньше десяти утра и после восьми вечера.
А в Дании прошла масштабная манифестация с требованием отставки правительства. Несколько сотен фермеров на тракторах выехали на площадь в Копенгагене. Они выступают против распоряжения правительства страны умертвить всех датских норок.
Накануне новые ограничения вступили в силу на территории Ирана. Они коснутся почти 80 миллионов человек. В городах, где обстановка с COVID-19 наиболее тяжелая, работают только магазины и аптеки. Малый бизнес бьет тревогу.
«Мы, владельцы магазинов, не знаем, что делать, учитывая экономическую ситуацию в стране. Они сказали, что магазины должны быть закрыты на 15 дней. У нас большие расходы; мы должны платить четырем или пяти работникам. Мы должны платить за аренду. Я не знаю, что делать», — говорит Манучер Насири.
Не допустить подобного всеми силами стараются в Японии. Правительство страны приостанавливает реализацию программы поддержки внутреннего туризма и ресторанного бизнеса для регионов, где наблюдается рост числа заражений коронавирусом. В пятницу, по данным японского Минздрава, был зафиксирован очередной максимум суточного прироста случаев COVID-19. Премьер страны призывал сограждан к ответственности, чтобы избежать более строгих мер.
«Поскольку количество новых случаев заражения стало рекордным, мы оказались в ситуации, когда всем нам нужно жить с максимальной осторожностью. На фоне продолжающегося роста числа случаев заражения нам необходимо всеобщее гражданское сотрудничество, чтобы избежать введения более строгих антивирусных мер, которые бы ограничили социально-экономическую деятельность. Пожалуйста, носите маски, даже когда вы обедаете вне дома, мойте руки и избегайте любого тесного контакта», — призвал сограждан премьер-министр Японии Есихидэ Суга.
На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти Гонконга отложили на две недели запуск взаимных упрощенных поездок с Сингапуром. Также вводится запрет на живую музыку и танцы в клубах и барах, а ученики начальных школ перейдут на онлайн-обучение. За последние сутки медики Гонконга выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Жители Британии или Франции, где суточный прирост измеряется десятками тысяч, такой статистике могут лишь позавидовать.