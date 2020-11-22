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10:14 (мск), источник: Вести.Ru

Коронавирус: новые ограничения по всему миру

Число подтвержденных случаев нового коронавируса в мире перевалило за 58 миллионов. В тройке лидеров — США, Индия и Бразилия. В Европе — новые ограничения и новые протесты. В Азии власти изо всех сил стремятся удержать ситуацию под контролем.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: Reuters

США подходят к праздничному марафону от Дня благодарения к Рождеству. Несмотря на все предостережения властей американцы, похоже, не намерены проводить каникулы дома. У центров диагностики COVID-19 в Нью-Йорке — очереди из автомобилей: все хотят уйти на каникулы со спокойной душой. В стране уже больше 12 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и это — далеко не предел, считают ученые.

Я думаю, что условия для вируса становятся все благоприятнее по мере того, как мы снова приближаемся к холодному сезону. Вы знаете, что пик передачи респираторных вирусов, таких как грипп, на самом деле приходится на декабрь и январь. Так что мы только в начале сезона респираторных вирусов, поэтому следующие пару месяцев могут быть очень, очень, очень сложными.
Деннис Кэрролл
старший советник по глобальной безопасности здравоохранения США
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Европейские страны пробуют разные виды ограничительных мер, чтобы найти баланс между стабильной работой систем здравоохранения и благополучием национальных экономик. Власти Великобритании решили не продлевать действующий карантин после 2 декабря. Ему на смену придет трехступенчатая система локальных ограничений, которые работали в стране с середины октября по начало ноября.

Польские школы перейдут на удаленное обучение до Рождества. В Турции накануне вступил в силу так называемый частичный комендантский час. По выходным запрещено выходить на улицу раньше десяти утра и после восьми вечера.

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А в Дании прошла масштабная манифестация с требованием отставки правительства. Несколько сотен фермеров на тракторах выехали на площадь в Копенгагене. Они выступают против распоряжения правительства страны умертвить всех датских норок.

Накануне новые ограничения вступили в силу на территории Ирана. Они коснутся почти 80 миллионов человек. В городах, где обстановка с COVID-19 наиболее тяжелая, работают только магазины и аптеки. Малый бизнес бьет тревогу.

«Мы, владельцы магазинов, не знаем, что делать, учитывая экономическую ситуацию в стране. Они сказали, что магазины должны быть закрыты на 15 дней. У нас большие расходы; мы должны платить четырем или пяти работникам. Мы должны платить за аренду. Я не знаю, что делать», — говорит Манучер Насири.

Не допустить подобного всеми силами стараются в Японии. Правительство страны приостанавливает реализацию программы поддержки внутреннего туризма и ресторанного бизнеса для регионов, где наблюдается рост числа заражений коронавирусом. В пятницу, по данным японского Минздрава, был зафиксирован очередной максимум суточного прироста случаев COVID-19. Премьер страны призывал сограждан к ответственности, чтобы избежать более строгих мер.

«Поскольку количество новых случаев заражения стало рекордным, мы оказались в ситуации, когда всем нам нужно жить с максимальной осторожностью. На фоне продолжающегося роста числа случаев заражения нам необходимо всеобщее гражданское сотрудничество, чтобы избежать введения более строгих антивирусных мер, которые бы ограничили социально-экономическую деятельность. Пожалуйста, носите маски, даже когда вы обедаете вне дома, мойте руки и избегайте любого тесного контакта», — призвал сограждан премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти Гонконга отложили на две недели запуск взаимных упрощенных поездок с Сингапуром. Также вводится запрет на живую музыку и танцы в клубах и барах, а ученики начальных школ перейдут на онлайн-обучение. За последние сутки медики Гонконга выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Жители Британии или Франции, где суточный прирост измеряется десятками тысяч, такой статистике могут лишь позавидовать.

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