В России за сутки выявили 24 581 случай заражения коронавирусом

Три дня количество новых случаев заражения превышает 24 тыс. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост четыре дня не превышает 1,2%.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 18 008. Всего уже выздоровели 1 595 443 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 76,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 5 245 пациентов в Москве, 1 335 — в Санкт-Петербурге, 695 — в Саратовской области, 571 — в Московской области, 387 — в Свердловской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 401 против 467 днем ранее. Всего от инфекции умерли 36 179 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.