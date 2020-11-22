ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе

По словам Набарро, европейские страны не сумели предотвратить вторую волну коронавируса, после того как им удалось взять под контроль первую.
«Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — сказал Набарро, слова которого приводит Badener Tagblatt.
Касаясь стран Восточной Азии, Набарро отметил, что здесь ситуация с коронавирусом обстоит лучше из-за «очень четкой коммуникации» между властями и населением. «Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев (заражения) удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться таковыми», — подчеркнул также Набарро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 57 миллионов случаев заражения, более 1,3 миллиона человек скончались.