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13:00 (мск), источник: РИА Новости

ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media предупредил об опасности третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года.

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Источник: РИА Новости

По словам Набарро, европейские страны не сумели предотвратить вторую волну коронавируса, после того как им удалось взять под контроль первую.

«Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — сказал Набарро, слова которого приводит Badener Tagblatt.

Спецпосланник ВОЗ отметил, что перед многими западноевропейскими странами стоит задача «снова взять вирус под контроль», не прибегая при этом к такой грубой мере, как локдаун — режим строгой изоляции, за который, как констатировал Набарро, приходится платить «высокую цену».

Касаясь стран Восточной Азии, Набарро отметил, что здесь ситуация с коронавирусом обстоит лучше из-за «очень четкой коммуникации» между властями и населением. «Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев (заражения) удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться таковыми», — подчеркнул также Набарро.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 57 миллионов случаев заражения, более 1,3 миллиона человек скончались.

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