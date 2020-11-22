13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самые зрелищные «танцы» скворцов показали на фото
Известный фотограф охотится за ними по всей Европе.
Датский фотограф Сорен Солкер прославился портретами музыкантов, таких как Бьорк, U2 и The White Stripes. Но его истинное пристрастие — птицы.
Осенью Солкер путешествует по европейским странам, чтобы поймать в объектив самые невероятные стаи скворцов, готовящихся к отлету на юг. Скворцы сбиваются в огромные группы и выполняют настоящие небесные «танцы». Это явление известно как мурмурация. Весной птицы повторяют эти необычные полеты.
Ранее ученые обнаружили, что скворцы стремятся поддерживать такую плотность, при которой они способны оптимально собирать информацию из окружения. Компьютерное моделирование также показало, что мурмурация играет роль защиты стаи от хищников.
Анна Лысенко