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13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самые зрелищные «танцы» скворцов показали на фото

Известный фотограф охотится за ними по всей Европе.

Датский фотограф Сорен Солкер прославился портретами музыкантов, таких как Бьорк, U2 и The White Stripes. Но его истинное пристрастие — птицы.

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Осенью Солкер путешествует по европейским странам, чтобы поймать в объектив самые невероятные стаи скворцов, готовящихся к отлету на юг. Скворцы сбиваются в огромные группы и выполняют настоящие небесные «танцы». Это явление известно как мурмурация. Весной птицы повторяют эти необычные полеты.

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Ранее ученые обнаружили, что скворцы стремятся поддерживать такую плотность, при которой они способны оптимально собирать информацию из окружения. Компьютерное моделирование также показало, что мурмурация играет роль защиты стаи от хищников.

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Анна Лысенко

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