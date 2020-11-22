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17:18 (мск), источник: РИА Новости

В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Главный онколог Минздрава Андрей Каприн перечислил в эфире радиостанции «Говорит Москва» ранние симптомы, указывающие на возможное развитие рака легких.

Источник: РИА Новости

«Любая слабость, температура не купирующаяся <…> — 37,2 или 37,3 — без симптомов простуды. Кода мы говорим о любых кровяных выделениях: кровохарканье, выделения крови с любыми физиологическими жидкостями тоже должны насторожить», — сказал он.

По его словам, головокружение, головные боли и потери сознания также могут указывать на более запущенную стадию заболевания.

Врач отметил, что явным образом рак легких проявляется уже на поздней стадии.

«Практически все онкологические заболевания начинаются с бессимптомной истории, пока либо критическая масса по опухоли не занимает часть органа, <…> а легкое к тому же не болит. Болит и кашляет человек, когда уже бронх поражен», — предупредил он.

Для профилактики онкологических заболеваний медик посоветовал обследоваться каждые пять лет — в частности, делать компьютерную томографию легких.

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