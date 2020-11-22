В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких

«Любая слабость, температура не купирующаяся <…> — 37,2 или 37,3 — без симптомов простуды. Кода мы говорим о любых кровяных выделениях: кровохарканье, выделения крови с любыми физиологическими жидкостями тоже должны насторожить», — сказал он.
По его словам, головокружение, головные боли и потери сознания также могут указывать на более запущенную стадию заболевания.
Врач отметил, что явным образом рак легких проявляется уже на поздней стадии.
«Практически все онкологические заболевания начинаются с бессимптомной истории, пока либо критическая масса по опухоли не занимает часть органа, <…> а легкое к тому же не болит. Болит и кашляет человек, когда уже бронх поражен», — предупредил он.
Для профилактики онкологических заболеваний медик посоветовал обследоваться каждые пять лет — в частности, делать компьютерную томографию легких.