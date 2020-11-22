Билл Гейтс назвал возможные сроки новой пандемии

Она спросила Гейтса, действительно ли новая пандемия неизбежна. «Да. Надеюсь, если нам повезет, она начнется через 20 лет», — ответил Гейтс. При этом он предупредил, что новая эпидемиологическая угроза может возникнуть и через три года.
При этом создатель Microsoft предположил, что следующая пандемия может оказаться менее разрушительной, если мир извлечет уроки из текущей и будет готовиться к новым вызовам. В частности, Гейтс отметил реакцию на распространение коронавируса Южной Кореи и Австралии, которые очень быстро проводили тестирование и изолировали зараженных людей. Он также отметил, что остальным странам надо повысить эффективность способов тестирования на COVID-19.
«Мы не будем так же глупы в следующий раз», — подытожил Гейтс.
О том, что человечество должно готовиться к новой пандемии, в начале ноября предупреждала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «В прошлом году мы увидели, что страны с надежной инфраструктурой готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли быстро принять меры по сдерживанию распространения вируса SARS-CoV-2 и борьбе с ним», — пояснили в организации.
В сентябре глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что государства должны быть готовы к вспышкам болезней больше, чем при нынешней пандемии коронавируса. По его мнению, многие страны в последнее время пренебрегали сферой здравоохранения, при том что она является основой для ответа на эпидемиологические угрозы.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире выявили 58,3 млн случаев заражения коронавирусом, из них 1,3 млн человек умерли.