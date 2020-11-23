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12:46 (мск), источник: РБК

Врачи предостерегли от нескольких ошибок при взятии тестов на COVID-19

Для того, чтобы снизить риск ошибочного результата теста, пациентам нельзя пить, курить, чистить зубы и сморкаться перед забором биоматериалов. Также медики должны соблюдать все процедуры взятия проб на анализ.

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Источник: Reuters

Перед сдачей тестов на коронавирус пациентам лучше не курить, не сморкаться, не пить, а лаборатории — правильно выбирать время взятия анализов и соблюдать процедуру. Об этом РБК рассказали опрошенные врачи-вирусологи.

«Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной», — сказала РБК терапевт, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

По ее словам, то же касается и мазка из зева. Перед тестом пациент не должен принимать пищу и полоскать рот антисептическим раствором. На результат теста влияет и время его проведения.

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Если человек заразился недавно, то количество вируса может быть низким, и тест его не уловит.

В то же время если человек болеет давно, у него уже может не оказаться вируса в зеве или в носовых проходах, так как развитие болезни будет проходить в нижних отделах дыхательных путей, добавила врач.

К ложноотрицательному тесту могут привести и действия пациента, рассказала РБК заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова:

В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете.

По ее словам, ложноотрицательные тесты ставят под сомнение существующую статистику заболеваемости. Она отметила, что тесты, которые используются сегодня, имеют международные сертификаты, эффективны и проверены на принципах доказательной медицины. «Получается, у трети неправильный забор идет? Тогда тоже дефект получается медицинских работников, которые берут эти анализы», — сказала она.

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На результатах тестов может сказаться и качество подготовки самих проб, добавил в разговоре с РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, возможность получения 30% тестов с ложноотрицательным результатом — «безобразно высокий результат».

Аграновский отметил, что вирусная РНК — хрупкая субстанция, которая быстро распадается под действием ряда ферментов, а для правильного теста РНК должна быть целой. «Ферменты, разрушающие РНК, есть у нас на руках, они везде вокруг нас, в бактериях их много. Любые загрязнения, совершенно невидимые глазу, поэтому надо избегать малейшего внесения примесей», — сказал вирусолог. Он пояснил, что загрязнения могут попасть, например, с грязного наконечника дозатора.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что до 30−40% теcтов на COVID-19 могут оказаться ошибочными и давать ложноотрицательный результат. По его словам, проблема заключается не в качестве тестов, а в ошибках при взятии материалов.

В лабораториях РБК рассказывали, что среди ошибок при взятии анализов может быть, например, забор биоматериала только из ротоглотки или только из носа, а также ошибки непосредственно в процессе, например, нарушение стерильности.

Также в лабораториях предупредили, что риск ложноотрицательного результата выше при использовании наборов для самостоятельного забора биоматериала.

Елизавета Ламова, Анастасия Курносова, Мария Лисицына

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