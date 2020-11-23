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10:58 (мск), источник: ТАСС Наука

Риск переломов связали с особенностями питания. Среди вегетарианцев и веганов он выше

Согласно исследованию британских медиков, у вегетарианцев, веганов и рыбоедов такие травмы случаются на 43% чаще.

Источник: sferrario1968/СС0

ТАСС, 23 ноября. Британские медики проследили, как часто у людей с разным режимом питания случаются переломы. Оказалось, что среди сторонников рыбоедения, веганства и вегетарианства это происходит примерно на 43% чаще, чем среди остальных людей. Результаты исследования опубликовал научный журнал BMC Medicine.

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«Мы впервые всестороннее изучили то, насколько сильно люди из разных диетических групп подвержены переломам костей. Оказалось, что веганы были значительно сильнее подвержены травмам костей, чем мясоеды, что в особенности касалось переломов шейки бедра, которые у них происходят в 2,3 раза чаще», — рассказала Тэмми Тонг, эпидемиолог из Оксфордского университета (Великобритания) и один из авторов исследования.

На сегодняшний день на Земле проживает большое число людей, отказывающихся от приема мясной или любой животной пищи, а также питающихся исключительно растительностью и морепродуктами. У подобной диеты есть как свои плюсы, так и минусы, которые в последние десятилетия активно изучают ученые.

Их положительные качества связаны с тем, что отказ от мяса, как правило, способствует снижению лишнего веса, снижает вероятность развития некоторых форм рака и улучшает состояние сосудов. С другой стороны, растительные продукты не содержат в себе некоторых важнейших аминокислот и витаминов, а также других важных биомолекул, что может негативно влиять на другие аспекты работы тела.

Тонг и ее коллеги открыли один из подобных негативных побочных эффектов от перехода на растительную диету, наблюдая на протяжении двух десятков лет за изменениями в состоянии здоровья примерно 55 тыс. добровольцев, участвовавших в проекте EPIC, нацеленном на изучение того, как диета влияет на вероятность развития различных форм рака.

Плюсы и минусы разных диет

Британские ученые воспользовались собранными данными для изучения того, как различия в рационе могут влиять на частоту появления переломов конечностей, суставов и других костей у участников EPIC. В этом им помогло то, что половина добровольцев питалась мясом, тогда как примерно 8 тыс. употребляли рыбу, 15,5 тыс. были вегетарианцами, а еще 2 тыс. британцев были полными веганами.

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За все время работы проекта его участники пережили почти 4 тыс. переломов, что позволило эпидемиологам детально изучить то, как диета влияла на вероятность заполучить подобные травмы в конкретных конечностях и частях тела, а также на их общую частоту развития.

Эти замеры показали, что веганы, вегетарианцы и рыбоеды в среднем на 43% чаще страдали от переломов, чем мясоеды, причем различия в частоте их появления были сильно разными для разных частей тела. Помимо шейки бедра, сторонники растительных диет в 1,5−2 раза чаще ломали ноги и руки, тогда как частота переломов запястья была примерно одинаковой у всех добровольцев.

У некоторых альтернативных диет были и положительные стороны в этом отношении. К примеру, рыбоеды на 20−30% реже ломали щиколотки и руки, чем мясоеды, вегетарианцы и веганы. Последующий анализ показал, что это было связано с тем, что рыбоеды реже страдали от ожирения, что снижало вероятность развития переломов рук и щиколоток.

С другой стороны, подобные побочные факторы не объясняли высокую уязвимость веганов и вегетарианцев к переломам, что говорит о том, что повышение риска было непосредственно связано с самой диетой. Как надеются ученые, последующие наблюдения и опыты помогут им понять, какие особенности растительной диеты снижают прочность костей или вызывают другие нарушения в их жизнедеятельности.

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