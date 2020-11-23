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11:43 (мск), источник: Forbes

Ученые сообщили о сохраняющемся восемь месяцев иммунитете к COVID-19

Иммунитет к коронавирусу сохраняется у человека как минимум восемь месяцев после заражения, сообщили австралийские ученые. Это дает надежду на длительное действие вакцин и, возможно, объясняет, почему случаев повторного заражения так мало.

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Источник: AP 2020

Заразившиеся коронавирусом люди остаются защищенными от повторного заболевания как минимум восемь месяцев. К такому выводу пришли австралийские ученые, сообщает Financial Times.

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Исследователи брали образцы крови у 25 заразившихся COVID-19, отмечает газета. Самые ранние анализы были взяты через четыре дня после инфицирования, самые поздние — через 242 дня. У всех пациентов сохранились B-клетки, «узнающие» один из компонентов коронавируса.

Стабильное присутствие В-клеток в организме через восемь месяцев после заражения — это одно из самых веских на сегодня доказательств того, что вакцины против коронавируса, вероятно, смогут действовать долгое время, указал Университет Монаш в Мельбурне. Результаты исследования, возможно, объясняют, почему среди миллионов заразившихся COVID-19 встречается так мало случаев заболевших повторно, отметил доцент университета Менно ван Зелм.

Американские ученые сообщали, что уровень антител к коронавирусу в организме человека остается стабильным в течение как минимум трех месяцев и начинает умеренно снижаться к моменту, когда проходит пять месяцев. Британские ученые указывали, что у большинства взрослых людей иммунитет сохраняется в течение как минимум шести месяцев благодаря наличию в организме защитных Т-клеток.

Александр Пятин

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