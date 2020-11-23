Ученые сообщили о сохраняющемся восемь месяцев иммунитете к COVID-19

Заразившиеся коронавирусом люди остаются защищенными от повторного заболевания как минимум восемь месяцев. К такому выводу пришли австралийские ученые, сообщает Financial Times.
Исследователи брали образцы крови у 25 заразившихся COVID-19, отмечает газета. Самые ранние анализы были взяты через четыре дня после инфицирования, самые поздние — через 242 дня. У всех пациентов сохранились B-клетки, «узнающие» один из компонентов коронавируса.
Стабильное присутствие В-клеток в организме через восемь месяцев после заражения — это одно из самых веских на сегодня доказательств того, что вакцины против коронавируса, вероятно, смогут действовать долгое время, указал Университет Монаш в Мельбурне. Результаты исследования, возможно, объясняют, почему среди миллионов заразившихся COVID-19 встречается так мало случаев заболевших повторно, отметил доцент университета Менно ван Зелм.
Американские ученые сообщали, что уровень антител к коронавирусу в организме человека остается стабильным в течение как минимум трех месяцев и начинает умеренно снижаться к моменту, когда проходит пять месяцев. Британские ученые указывали, что у большинства взрослых людей иммунитет сохраняется в течение как минимум шести месяцев благодаря наличию в организме защитных Т-клеток.