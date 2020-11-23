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13:51 (мск), источник: Forbes

«Угроза растет»: премьер Швеции упрекнул население в беспечном отношении к рекомендациям

Премьер Швеции прибегнул к исключительной мере — обращению к нации, чтобы призвать шведов послушнее соблюдать введенные властями рекомендации. До сих пор, по его словам, слишком многие пренебрегали этим, что спровоцировало рост угрозы заражений.

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Источник: Reuters

Премьер-министр Швеции Стефан Левен предупредил население о том, что смертельная угроза коронавируса нарастает, и призвал неукоснительно следовать рекомендациям органов здравоохранения в борьбе с пандемией.

Здоровье и жизнь людей по-прежнему под угрозой, и эта угроза растет.
Стефан Левен
премьер-министр Швеции
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Левен стал всего третьим в истории премьер-министром Швеции, который решил обратиться к нации подобным образом. Это лишь подчеркивает опасения, что применяемая в Швеции стратегия сдерживания вируса, предполагающая добровольное следование предложенным мерам, может оказаться недостаточной, отмечает Bloomberg.

Шведский премьер в своем обращении подчеркнул, что «слишком многие пренебрегали рекомендациями», которые, по мнению органов здравоохранения, являются ключевыми для сдерживания коронавируса. Он подчеркнул, что для борьбы с пандемией «каждый должен делать больше».

Все, что вы хотели бы сделать, но в этом нет необходимости, — остановите, отмените, отложите.
Стефан Левен
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Как правильно носить маску

Ранее в этом месяце Левен уже пошел на «беспрецедентный», по его словам, шаг, запретив публичные собрания в количестве более восьми человек. Кроме того, с 20 ноября в Швеции запрещена продажа алкоголя после 22:00. Незадолго до этого власти ввели новые правила в отдельных регионах: людей попросили избегать физических контактов за пределами семьи, избегать толп, воздержаться от посещения вечеринок, свадеб, похорон и других мероприятий, а работодателей призвали перевести на удаленку всех, кто может работать из дома. В трех регионах страны жителей также призвали воздержаться от поездок на общественном транспорте и походов по магазинам без крайней необходимости, сообщала Би-би-си.

Тем не менее власти Швеции по-прежнему подчеркивали свое скептическое отношение к маскам, несмотря на резкое ускорение прироста числа госпитализаций в реанимацию.

«Мы не считаем, что сейчас та ситуация, в которой мы могли бы порекомендовать широкое использование масок в общественном транспорте», — заявила 19 ноября глава шведского Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виссел.

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О том, что для борьбы с коронавирусом нет необходимости вводить обязательное ношение масок, на прошлой неделе говорил Reuters и главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Он отмечал, что пока не видел хороших исследований, говорящих о пользе такого подхода.

Швеция оказалась единственной из стран Евросоюза, которая не стала вводить режим самоизоляции и закрывать школы и общественные места в ходе первой волны пандемии. Населению лишь было рекомендовано соблюдать принципы социального дистанцирования. Шведские власти рассчитывали, что отказ от существенных ограничений во время первой вспышки заболевания весной поможет сформировать коллективный иммунитет, который помешает повторному подъему заболеваемости осенью. Но на практике все оказалось иначе, и в середине ноября Агентство общественного здравоохранения Швеции признало неверным собственный прогноз развития второй волны коронавируса в стране в сравнении с соседями.

Уровень смертности от коронавируса в Швеции — 63 человека на каждые 100 000 — оказался, по данным Университета Джонса Хопкинса, гораздо выше, чем у других скандинавских стран (Финляндия — 7, Норвегия — 6, Дания — 14).

Андрей Злобин

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