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15:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Вакцина компании AstraZeneca показала эффективность в 70% случаев

Вакцина AZD1222 британской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19 по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии показала среднюю эффективность 70%. В отдельных испытаниях двух режимов дозирования результаты по эффективности вакцины составили 90% и 62%.

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Источник: AP 2020
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«Комбинированный анализ двух дозировок (с концентрацией 11,636) показал среднюю эффективность в 70% случаев», — сообщается на сайте компании.

В испытаниях с первой дозировкой (с концентрацией 2,741), когда добровольцу вводили половину дозы и примерно через месяц целую дозу, показал эффективность вакцины на 90%.

Вторая дозировка (с концентрацией 8,895) показала эффективность в 62%. В этом случае испытуемым ввели две полные дозы с промежутком около одного месяца.

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По данным компании, вакцина показывает защиту от коронавируса через 14 суток или более после получения двух доз. Вакцина AZD1222 хорошо переносится пациентами при обоих режимах дозирования.

Клинические испытания вакцины также проводятся в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке, запланированы испытания и в других странах Европы и Азии. Компания рассчитывает привлечь до 60 тыс. добровольцев по всему миру.

Ранее компании BioNTech и Pfizer сообщили, что эффективность их вакцины оценивается в 95%. В России зарегистрированы две вакцины против коронавируса: «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». 21 ноября президент Владимир Путин на виртуальном саммите G20 заявил о готовности предоставить российские разработки всем нуждающимся странам.

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