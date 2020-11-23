Вакцина компании AstraZeneca показала эффективность в 70% случаев

«Комбинированный анализ двух дозировок (с концентрацией 11,636) показал среднюю эффективность в 70% случаев», — сообщается на сайте компании.
В испытаниях с первой дозировкой (с концентрацией 2,741), когда добровольцу вводили половину дозы и примерно через месяц целую дозу, показал эффективность вакцины на 90%.
Вторая дозировка (с концентрацией 8,895) показала эффективность в 62%. В этом случае испытуемым ввели две полные дозы с промежутком около одного месяца.
По данным компании, вакцина показывает защиту от коронавируса через 14 суток или более после получения двух доз. Вакцина AZD1222 хорошо переносится пациентами при обоих режимах дозирования.
Клинические испытания вакцины также проводятся в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке, запланированы испытания и в других странах Европы и Азии. Компания рассчитывает привлечь до 60 тыс. добровольцев по всему миру.
Ранее компании BioNTech и Pfizer сообщили, что эффективность их вакцины оценивается в 95%. В России зарегистрированы две вакцины против коронавируса: «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». 21 ноября президент Владимир Путин на виртуальном саммите G20 заявил о готовности предоставить российские разработки всем нуждающимся странам.