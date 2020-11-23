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14:15 (мск), источник: ТАСС

Итоги карантина. Заболеваемость в странах Европы идет на спад

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Введенные европейскими странами карантинные меры постепенно начинают приносить результаты: после резкого всплеска числа заражений коронавирусом заболеваемость пошла на спад.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в Европе коронавирусом инфицированы 16,9 млн человек — 233 тыс. за последние сутки, — 375,7 тыс. умерли.

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В преддверии Рождества по григорианскому календарю (25 декабря) и Нового года некоторые страны начали ослаблять санитарные ограничения, власти отдельных государств пока только подумывают об этом.

Какова заболеваемость в Европе

Значительно снижается заболеваемость в Бельгии (3,2 тыс. за сутки против максимальных осенью 23,9 тыс.), Нидерландах (5,4 тыс. против 11,1 тыс.), Польше (18,5 тыс. против 28 тыс.), Франции (13,2 тыс. против 88,8 тыс.) и Чехии (1,5 тыс. против 15,7 тыс.).

Суточный прирост в Великобритании (+18,6 тыс.), Германии (+11 тыс.), Испании (+15 тыс.) и Италии (+37,2 тыс.) также снижается, хотя и остается значительно выше максимумов весенней вспышки.

Европейские страны занимают половину мест в первой десятке стран с наибольшим числом заразившихся: Франция (2,14 млн инфицированных) находится на четвертой строчке, за ней следуют Россия (2,11 млн), Испания (1,56 млн), Великобритания (1,51 млн) и Италия (1,4 млн).

Смертность из-за коронавируса в странах Европы также высокая: в Бельгии на 1 млн населения приходится более 1,3 тыс. умерших, в Испании — 911, в Италии — 825, в Великобритании — 809, во Франции — 746. В России этот показатель находится на уровне 248.

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Как смягчат карантин

Власти большинства европейских стран рассчитывают при улучшении обстановки снять или ослабить часть ограничений уже к рождественским каникулам — концу декабря.

В Чехии комендантский час будет начинаться позже на два часа — в 23:00. На улицах разрешат торговлю традиционными рождественскими украшениями и подарками при большем числе посетителей. Однако заведения общепита, школы, спортивные и культурные объекты, как и большинство магазинов, останутся закрыты.

В Польше с 28 ноября вновь заработают магазины и торговые центры, но при ограниченном числе посетителей. Остальные же заведения откроются не раньше Рождества.

В Англии, согласно сообщению агентства PA, ссылающегося на заявление канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона, карантин не будет продлен после 2 декабря. Однако на смену ему придет трехступенчатая система локальных ограничений.

В Германии, как сообщила в пятницу газета Bild, канцлер Ангела Меркель рассматривает возможность выполнить свое обещание и «спасти Рождество», значительно ослабив карантин, но исходит из необходимости после праздников вновь его серьезно ужесточить.

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