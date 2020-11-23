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13:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский вылечился от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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«Наконец-то у меня отрицательный результат теста на коронавирус. Нужно понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что сейчас обязательны медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим», — заявил президент Украины.

Также Зеленский сообщил, что уже вышел на работу.

21 ноября правительство Украины начало разрабатывать план по введению в стране полного локдауна. 11 ноября на Украине ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника могут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. Многие представители бизнеса и сотрудники сферы услуг вышли на акции протеста с требованием отменить карантин, который лишает их заработка.

9 ноября Владимир Зеленский рассказал, что заразился коронавирусом, 12 ноября стало известно о его госпитализации.

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