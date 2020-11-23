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13:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В декабре жители Земли увидят редкое астрономическое явление

Сатурн и Юпитер подойдут друг к другу на минимальное расстояние впервые со времен Средневековья.

Источник: AP 2020

Астрономы из Университета Райса (США) рассказали, что в декабре жителей Земли ждет уникальное и очень редкое астрономическое явление. 21 числа, практически сразу после захода Солнца, на небе чуть выше горизонта можно будет увидеть «двойную планету». В это время Юпитер и Сатурн подойдут так близко друг к другу, что будут казаться раздвоенным объектом.

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Профессор физики и астрономии Патрик Хартиган отметил, что Сатурн и Юпитер сближаются друг с другом примерно раз в 20 лет, но в этот раз расстояние между ними будет минимальным и составит, примерно, одну пятую диаметра полной Луны. Последний раз такое явление наблюдали еще в средние века — 4 марта 1226 года. А в следующий раз сближение двух газовых гигантов произойдет 15 марта 2080 года, и затем в 2400 году.

Кстати, поскольку эти планеты очень яркие, то наблюдать их сближение можно даже невооруженным глазом. Сатурн и Юпитер начнут заметно сближаться с 16 декабря и будут видны до 25 декабря, однако, на минимальное расстояние они подойдут 21 числа, пишет Phys.org.

Сообщается, что лучше всего это астрономическое событие будет видно жителям экватора, но увидеть его на небе можно абсолютно из любой точки земного шара.

Екатерина Гура

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