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14:02 (мск), источник: Ведомости

Оксфордский словарь не смог выбрать слово 2020 года

Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово 2020 года, говорится в докладе, опубликованном на сайте словаря. Вместо этого словарь выпустил отчет, в котором проанализировал новые явления в языке.

Источник: AP 2020

«Английский язык, как и все мы, в этом году должен был адаптироваться быстро и неоднократно. Учитывая феноменальную широту языковых изменений и развития в течение 2020 года, Оксфордский словарь пришел к выводу, что этот год не может быть точно отражен одним единственным словом», — говорится в докладе.

Среди слов, которые выбрали лингвисты, перечислены «лесные пожары», «импичмент», «коронавирус» и «COVID-19», «локдаун», «социальное дистанцирование», движение «Черные жизни важны», а также «белорусский».

Ранее словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 года. Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал словами года «самоизоляцию» и «обнуление».

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