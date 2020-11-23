Оксфордский словарь не смог выбрать слово 2020 года

«Английский язык, как и все мы, в этом году должен был адаптироваться быстро и неоднократно. Учитывая феноменальную широту языковых изменений и развития в течение 2020 года, Оксфордский словарь пришел к выводу, что этот год не может быть точно отражен одним единственным словом», — говорится в докладе.
Среди слов, которые выбрали лингвисты, перечислены «лесные пожары», «импичмент», «коронавирус» и «COVID-19», «локдаун», «социальное дистанцирование», движение «Черные жизни важны», а также «белорусский».
Ранее словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 года. Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал словами года «самоизоляцию» и «обнуление».