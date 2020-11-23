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17:20 (мск), источник: РИА Новости

Ученые объяснили низкий процент эффективности оксфордской вакцины

ЛОНДОН, 23 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Более низкий процент эффективности оксфордской вакцины от коронавируса связан с методикой подсчета, препарат может превосходить другие, заявил ведущий разработчик препарата профессор Эндрю Поллард.

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Источник: Reuters

В понедельник исследовали обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и AstraZeneca. Оксфордская вакцина ChAdOx1 nCoV-19 изготовлена на основе аденовируса. Хранить ее можно в холодильнике при температуре плюс 2−8 градусов по Цельсию.

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Исследователи оценили эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%.

Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно.

«Очень важно понимать, что все проводят подсчеты. То, как ведутся подсчеты по заболеванию COVID, различается в зависимости от протоколов. Если вы считаете только госпитализации, то у нас была бы выше эффективность. Мы учитывали случаи с мягким течением заболевания, когда от болезни трудно защититься», — сказал Поллард на брифинге, отвечая на вопрос о том, почему другие разработчики заявляют о более высокой эффективности своих препаратов.

По словам Полларда, ученых больше удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина дозы, а затем полная доза вакцины. В этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%.

Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.

«Мы думаем, так происходит потому что с введением малой дозы иммунный ответ организма вырабатывается лучше. Мы изучим это подробнее. Мы начали работу над этим вопросом сегодня утром», — сказал Поллард.

Разработчики заявляют о намерении получить вакцину в декабре этого года. Британские власти заявляли, что массовая вакцинация начнётся в стране весной 2021 года.

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