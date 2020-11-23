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16:21 (мск), источник: Фонтанка

В Англии украли часть работы Бэнкси. Героиню граффити оставили без велосипеда

Неизвестные украли часть работы уличного художника Бэнкси в английском городе Ноттингеме. Они увезли велосипед без заднего колеса, который был прикован к столбу на одной из улиц. Рядом на стене художник изобразил девочку, которая крутит шину как обруч.

Фотографию граффити Бэнкси выложил у себя в Instagram в октябре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как 23 ноября пишет The Guardian, пропажу велосипеда утром накануне обнаружила учительница одной из местных школ, которая специально приехала на место, чтобы рассмотреть работу. Жители городка расстроились из-за исчезновения велосипеда: они говорили, что гордились новой достопримечательностью и чувствовали, что знаменитый стрит-артист сделал им «подарок», поработав в Ноттингеме. Ту часть инсталляции, на которой изображена девочка, ранее закрыли специальным прозрачным защитным стеклом и тем самым спасли её от вандалов.

В сентябре 2019 года неизвестные украли дорожный знак с картиной авторства Бэнкси, их не нашли. Впрочем, иногда картины художника уничтожают вполне публично: в июле 2020 года это произошло с крысами, «чихающими» без масок в вагонах лондонской подземки. Изображения ликвидировали сами сотрудники метрополитена, объяснив, что политика компании не допускает наличия никаких, даже высокохудожественных, граффити.

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