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17:06 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ученые впервые создали искусственный алмаз при комнатной температуре

Формирование алмаза естественным путем — процесс длительный, занимающий сотни миллионов лет, да к тому же требующий огромного давления и сверхвысоких температур. Неудивительно, что ученые давно уже работают над созданием этого ценнейшего материала в лабораторных условиях и сильно в этом преуспели.

Источник: ANU
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Однако им до сих пор приходилось долго ждать формирования кристаллов под воздействием высоких температур. И вот теперь, похоже, наметился настоящий прорыв: международная группа исследователей предложила новый способ выращивания алмазов за считанные минуты и при комнатной температуре.

Свой прорыв ученые из Австралийского национального университета (ANU) и Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) (их отчет опубликован в жунале Small) осуществили с помощью так называемых ячеек с алмазными наковальнями — устройств, известных еще с 1950-х годов, в которых между двумя алмазами конической формы создавалось сверхвысокое давление. Этот метод использовался для создания сверхпрочных материалов, но не получил распространения, поскольку тогда было весьма сложно рассчитать нужное давление.

Австралийцы же в этой наковальне не только приложили к углероду давление, примерно равное тому, что могли бы оказать 640 африканских слонов, вставших на одни пуанты, но еще и вызвали неожиданную реакцию в атомах углерода.

«Вся изюминка заключалась в том, как именно мы приложили силу, — поясняет профессор ANU Джоди Брэдби. — Помимо высокого давления мы применили так называемую технику сдвига, скручивающую силу, заставляющую атомы углерода сдвигаться в нужную решетку, образуя обычный и гексагональный алмаз — лонсдейлит».

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Если с обычными алмазами все понятно — возьмите, к примеру, любое обручальное кольцо, — то лонсдейлит встречается намного реже, обычно его находят в местах падения метеоритов.

Изучив полученные образцы под электронным микроскопом, ученые обнаружили, что алмазы формировались полосами, которые они сравнили с алмазными реками, причем на снимках было хорошо заметно, что при новом методе обычные алмазы формируются лишь внутри «рек» лонсдейлита.

Ученые надеются, что новая технология позволит создавать искусственные алмазы, в особенности лонсдейлит, который примерно на 60% превышает по твердости обычный алмаз, в промышленных масштабах. Этот супералмаз нашел бы широкое применение в режущих и буровых инструментах, когда возникает необходимость работы со сверхтвердыми материалами и породами.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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