Марго Робби рассказала о своей роли в новых «Пиратах Карибского моря»

Сценарист проекта — Кристиана Ходсон, с которой Робби уже работала над «Хищными птицами». Актриса уточнила, что ей очень нравится все, что делает Ходсон.
Робби пообещала, что в фильме будет много «женской энергии».
Она пояснила, что не является продюсером картины, поэтому не вмешивается в процесс написания сценария, а «сидит и ждет» результата, предвкушая, что он будет замечательным.
Новая лента — оригинальный фильм с новыми персонажами, который не имеет ничего общего с уже объявленным перезапуском франшизы сценариста «Пиратов» Теда Эллиота и создателя «Чернобыля» Крейга Мазина.
Продюсером обоих проектов выступает Джерри Брукхаймер.
О том, что актриса исполнит главную роль в предстоящем фильме по сценарию Ходсон, сообщалось еще в июне.