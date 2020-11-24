Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
14Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора
10Прощание с Арменом Джигарханяном
07:29 (мск), источник: РИА Новости

Марго Робби рассказала о своей роли в новых «Пиратах Карибского моря»

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Марго Робби, которая сыграет в новом фильме «Пираты Карибского моря» кинокомпании Disney, поделилась подробностями своей новой роли, сообщает Collider.

Источник: AFP 2020

Сценарист проекта — Кристиана Ходсон, с которой Робби уже работала над «Хищными птицами». Актриса уточнила, что ей очень нравится все, что делает Ходсон.

Персона
Марго Робби

Робби пообещала, что в фильме будет много «женской энергии».

Она пояснила, что не является продюсером картины, поэтому не вмешивается в процесс написания сценария, а «сидит и ждет» результата, предвкушая, что он будет замечательным.

Новая лента — оригинальный фильм с новыми персонажами, который не имеет ничего общего с уже объявленным перезапуском франшизы сценариста «Пиратов» Теда Эллиота и создателя «Чернобыля» Крейга Мазина.

Продюсером обоих проектов выступает Джерри Брукхаймер.

О том, что актриса исполнит главную роль в предстоящем фильме по сценарию Ходсон, сообщалось еще в июне.

 Сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска покинули ЛДПР
Российское ПО появится на всех продаваемых в стране гаджетах
Трамп распорядился начать передачу власти Байдену
Королева Елизавета присвоила бизнесмену из России титул барона
Авиакомпании хотят не пускать на борт без прививок от COVID
Назван размер индексации страховых пенсий в 2021 году
Генерала МВД приговорили к восьми годам за аферу
Чиновник избежал наказания за повторный выезд на "встречку"
Hi-Tech
Раскрыта цена бюджетного «Поко» от Xiaomi Потенциальный бестселлер
Горячие темы на Авто
Для поколения ЕГЭ... Напоминание. 407
Худые люди более успешны. 379
и попутешествовать нельзя - спасут =(( 248
Меховые накидки на автокресла. Не сопрут? 193
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Результаты конкурса рассказов. Определились со статусом 318
American Music Awards 2020 140
Шляпки из шерсти и береты-почему так не популярны? 134
Покупка квартиры 76
Леди
Жена Урганта изменилась до неузнаваемости (фото) Наталья сменила имидж
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь