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08:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Заболеваемость ОРВИ превысила порог почти в половине регионов России

Роспотребнадзор сообщил, что эпидемические пороги заболеваемости острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) превышены в 42 российских регионах. Об этом говорится на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении сказано, что на территории России регистрируется заболеваемость ОРВИ, «обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии, в том числе вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами». При этом в субъектах страны продолжается вакцинация населения против гриппа. Сейчас прививки сделали более 64 миллионов человек, или 43,7 процента от общего числа жителей страны.

17 ноября Роспотребнадзор сообщил, что порог заболеваемости ОРВИ оказался превышен более чем в половине регионов России — 43. В ведомстве указали, что превышение порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения.

В сентябре в Роспотребнадзоре заявили, что одновременное заражение гриппом и COVID-19 может повлечь более серьезные последствия для организма, с которыми будет тяжело справиться. Поэтому медики рекомендует привиться от известного вируса, вакцина от которого уже существует.

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