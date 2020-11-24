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13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora

В топ попали работы российских фотографов, а лучший снимок назовут перед Новым годом.

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Платформа для фотографов со всего мира Agora начала подводить итоги года и представила 50 лучших снимков.

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В топ-50 попали работы и российских фотографов: @andrei_pugach, @fondphoto, @pavelkun и @sergeytolmachev.

Теперь финалисты продолжат состязание за первое место и главный приз в 25 тысяч долларов, сообщает официальный сайт конкурса. Победит фотография, за которую проголосует большинство пользователей платформы, охватывающей более 3,5 млн пользователей. Ее назовут 28 декабря. Всего на #BestPhotoOf2020 прислали более 35 тысяч заявок из более чем 135 стран.

В 2019 году в конкурсе победило фото «Песни свободы» ганского фотографа-самоучки Майкла Абойи.

Анна Лысенко

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