13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora
В топ попали работы российских фотографов, а лучший снимок назовут перед Новым годом.
Платформа для фотографов со всего мира Agora начала подводить итоги года и представила 50 лучших снимков.
В топ-50 попали работы и российских фотографов: @andrei_pugach, @fondphoto, @pavelkun и @sergeytolmachev.
Теперь финалисты продолжат состязание за первое место и главный приз в 25 тысяч долларов, сообщает официальный сайт конкурса. Победит фотография, за которую проголосует большинство пользователей платформы, охватывающей более 3,5 млн пользователей. Ее назовут 28 декабря. Всего на #BestPhotoOf2020 прислали более 35 тысяч заявок из более чем 135 стран.
В 2019 году в конкурсе победило фото «Песни свободы» ганского
Анна Лысенко